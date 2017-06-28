Почти 300 выпускников получили дипломы Архангельского педагогического колледжа

28 июня состоялся очередной выпуск молодых специалистов, получивших дипломы Архангельского педагогического колледжа. В этом году стены учебного заведения покидают около 300 человек.

Большинство выпускников планирует трудоустраиваться по выбранной профессии.

Напомним, в Архангельском педколледже можно получить такие специальности, как «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование», «Педагогика дополнительного образования». Существуют и другие направления подготовки, которые востребованы у молодёжи.

В колледже существует и достаточно любопытная традиция – выпускники оставляют для первокурсников нового набора шариковую ручку и воздушный шарик, которые являются своеобразными символами дружбы и единства За всё время работы Архангельский педагогический колледж выпустил около 28 тысяч дипломированных специалистов.поколений студентов педколледжа.

Стоит отметить, что в регионе наблюдается повышение роста интереса к педагогическим профессиям. Например, впервые за последние годы количество выпускников педагогических колледжей и вузов, которые пришли работать в школы и детские сады Поморья, превысило отметку в 200 человек.

Это обусловлено, в том числе, и стимулирующими мерами, которые реализует правительство Архангельской области.

— Бюджет региона предусматривает выплаты молодым педагогам, которые сразу после окончания вуза, техникума или колледжа приходят работать в систему образования Поморья. Размер так называемых «подъёмных» составляет 100 тысяч рублей, – напомнил министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Министерство образования и науки Архангельской области