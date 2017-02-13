Стрелок Михаил Исаков завоевал вторую медаль на первенстве России

В Ижевске завершилось лично-командное первенство России по стрельбе из пневматического оружия. В четвёртый соревновательный день юниоры разыграли медали в олимпийском упражнении «пневматический пистолет, дистанция 10 метров».

И вновь отлично проявил себя стрелок из Архангельской области Михаил Исаков. В квалификации он показал результат 570 очков, а в финале – 237,6, завоевав серебряную медаль соревнований.

«Золото» в личном зачёте выиграл спортсмен из Московской области Антон Аристархов, «бронзу» – крымчанин Владислав Гарбуз.

Напомним, что в первый день наш земляк завоевал бронзовую медаль в олимпийском упражнении «малокалиберный пистолет, дистанция 50 метров», при этом наш спортсмен выиграл квалификацию с лучшим результатом 550 очков из 600 возможных.

Агентство по спорту Архангельской области