Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Родители и дети – о выборах и выборе

30 декабря 10:00 Выборы Архангельск

В детском центре «Радуга» открылись выставки работ, представленные на конкурсах, которые проходили при участии избирательной комиссии Архангельской области.

Как пояснили в облизбиркоме, выставки, объединённые акцией «Архангельск делает выбор», направлены на повышение информированности молодых горожан об органах власти, привлечение внимания будущих избирателей к выборам, а их родителей – к необходимости расширения кругозора и правового воспитания своих детей.

В частности, выставка семейных рисунков «Будущее России зависит от нас!» включает в себя работы, выполненные участниками одноименного конкурса. При подведении итогов особое внимание уделили совместному творчеству родителей и детей.

В открытии выставок принял участие председатель облизбиркома Андрей Контиевский, который обсудил с директором центра «Радуга» Еленой  Добрыниной формы дальнейшего взаимодействия для повышения правовой культуры будущих избирателей областного центра.

Работа выставок в помещении центра «Радуга», которое расположено по адресу:  Архангельск, пр. Троицкий, д. 96, корпус 2, продолжится до февраля 2017 года.

Затем конкурсные работы будут представлены в других муниципальных учреждениях областного центра.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Общество

30 декабря

Роди­тели и дети – о выбо­рах и выборе

29 декабря

В кадре – счаст­ли­вые семьи: под­веде­ны итоги виде­окон­курса «Теп­ло сем­ей­ного очага»

29 декабря

Нов­год­ний подарок ягринц­ам: в Севе­род­винске окрыли допол­нитель­ный офис МФЦ

29 декабря

Ито­ги-2016: лес­ные пожар­ные Поморья вырас­тили пять мил­ли­онов сеян­цев ели и сосны

29 декабря

В Вель­ске прой­дут ледо­вые автогонки

29 декабря

Фото­выс­тавка «Откры­тый Север» пере­еха­ла в аэропорт

29 декабря

Гото­вить оче­ред­ную дет­скую оздо­ро­ви­тель­ную кам­па­нию будет спе­циаль­ная рабо­чая группа

28 декабря

Архан­гель­ская спор­тшко­ла по пла­ва­нию вошла в наци­ональ­ный олим­пийс­кий резерв

28 декабря

Ека­те­ри­на Про­копье­ва: «Ор­гани­за­ции высо­кой социаль­ной эффек­тив­ности – это наши ориен­тиры»

28 декабря

Алек­сандр Поздеев наг­ражд­ён зна­ком отли­чия «За заслуги перед Архан­гель­ской областью»

28 декабря

Сюжет из Онежс­ко­го Поморья попал в число победи­те­лей фотоп­ро­ек­та «Best of Russia 2016»

28 декабря

Жите­ли Поморья заключи­ли дого­воры на загот­ов­ку более 16 тысяч ново­год­них ёлочек

28 декабря

В Архан­гель­ске сос­то­ялась тра­дици­он­ная губер­нат­ор­ская ново­год­няя ёлка

28 декабря

Алек­сей Алсуфьев: «Резуль­тат рабо­ты спа­са­те­лей – наша безо­пас­ность»

28 декабря

Приос­тан­ов­лена роз­нич­ная про­дажа спир­тосо­дер­жа­щей непи­ще­вой продукции

28 декабря

Экспе­ртный совет при упол­номо­чен­ном по пра­вам чело­века в Поморье под­вёл итоги года

27 декабря

Пра­витель­ство регио­на одоб­рило новую мето­дику оцен­ки эффек­тив­ности госп­ро­грамм

27 декабря

Игорь Орлов под­дер­жал идею соз­да­ния цен­тра помощи аут­ич­ным детям

27 декабря

В День спа­са­те­ля в Архан­гель­ской области наг­ради­ли луч­ших предс­та­ви­те­лей этой профессии

Похожие новости

30 декабря Общество

Роди­тели и дети – о выбо­рах и выборе

14 декабря Общество

Облиз­бир­ком: про­веде­но иссле­до­ва­ние актив­нос­ти избира­те­лей на выбо­рах в Госдуму

13 декабря Общество

Облиз­бир­ком наз­вал победи­те­лей кон­курса на луч­шее учеб­ное заня­тие о выборах

22 ноября Общество

Утвержд­ён поря­док допол­нитель­ной аккре­ди­та­ции СМИ на выборах

22 ноября Общество

24 нояб­ря Цент­ри­збир­ком про­во­дит виде­окон­фер­ен­цию

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия