В детском центре «Радуга» открылись выставки работ, представленные на конкурсах, которые проходили при участии избирательной комиссии Архангельской области.

Как пояснили в облизбиркоме, выставки, объединённые акцией «Архангельск делает выбор», направлены на повышение информированности молодых горожан об органах власти, привлечение внимания будущих избирателей к выборам, а их родителей – к необходимости расширения кругозора и правового воспитания своих детей.

В частности, выставка семейных рисунков «Будущее России зависит от нас!» включает в себя работы, выполненные участниками одноименного конкурса. При подведении итогов особое внимание уделили совместному творчеству родителей и детей.

В открытии выставок принял участие председатель облизбиркома Андрей Контиевский, который обсудил с директором центра «Радуга» Еленой Добрыниной формы дальнейшего взаимодействия для повышения правовой культуры будущих избирателей областного центра.

Работа выставок в помещении центра «Радуга», которое расположено по адресу: Архангельск, пр. Троицкий, д. 96, корпус 2, продолжится до февраля 2017 года.

Затем конкурсные работы будут представлены в других муниципальных учреждениях областного центра.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области