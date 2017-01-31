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На первенстве России по пауэрлифтингу спортсмены Поморья завоевали три медали

31 января 11:20 Спорт

В Ижевске завершилось первенство России по пауэрлифтингу (троеборью) среди юношей и девушек 14–18 лет, а также юниоров и юниорок (19 лет–23 года). 

В столицу Удмуртской Республики приехали более трёхсот спортсменов из 98 городов и 42 регионов России.

На соревнованиях отлично выступила команда Архангельской области.

Архангелогородка Мария Ерохина в весовой категории до 72 кг установила свои личные рекорды: присела с весом 192,5 кг, выжала от груди 122,5 кг и потянула в упражнении «становая тяга» 185 кг, собрав в сумме 500 кг. Она завоевала серебряную медаль соревнований и прошла отбор в сборную России.

Сергей Синицкий присел с весом 312,5 кг, выжал от груди 225 кг и потянул в упражнении «становая тяга» 267,5 кг, тем самым завоевав «бронзу» первенства  с суммой 805 кг.

Маргарита Жогина присела с весом 190 кг, выжала от груди 87,5 кг и потянула в упражнении «становая тяга» 172,5 кг. За последнее упражнение спортсменка получила малую бронзовую медаль.

В категории до 18 лет шестнадцатилетний Антон Казанин из Северодвинска стал бронзовым призёром в категории до 74 кг, перевыполнив норматив кандидата в мастера спорта на 77 кг с суммой троеборья 615 кг, а Василина Маслова стала шестой в категории до 57 кг, собрав сумму 312,5 кг.

Напомним, что в Северодвинске и Архангельске под руководством тренеров Станислава Дернова и Антона Солодова уже подготовлено несколько десятков мастеров спорта по пауэрлифтингу. Наши спортсмены регулярно выигрывают медали на чемпионатах России и мира. В прошлом году в Архангельске впервые прошёл чемпионат России по жиму лежа.

— Поздравляю наших спортсменов с отличными выступлениями и личными рекордами, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов. – Желаю не останавливаться на достигнутом!

Агентство по спорту Архангельской области

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