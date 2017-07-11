Фестиваль #ПРО_ЕДУ: жителей и гостей Архангельска приглашают в гастротур

С 14 по 29 июля в столице Поморья состоится первый гастрономический фестиваль #ПРО_ЕДУ.
Жители и гости областного центра смогут посетить рестораны и кафе Архангельска, принять участие в гастрономических турах с дегустацией блюд от известных шеф-поваров региона и стать участником народного голосования за лучшее блюдо.
Фестиваль проводится инициативной группой организаций общественного питания и сервиса при поддержке министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.
Партнёры и организаторы: фьюжн-кафе «Терраса», ресторан «Почтовая контора 1786», панорамный бар «Чердак», кафе «Студия 17», кафе «Ферма Роджера» и торговый центр «Метро».
Ключевыми событиями фестиваля #ПРО_ЕДУ станут:
Мастер-классы и тренинги проводятся бесплатно. Предварительная запись на мероприятия и дополнительная информация – в группе фестиваля в социальной сетис «Вконтакте».
Вход на конкурс официантов и финальное шоу свободный.