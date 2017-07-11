Фестиваль #ПРО_ЕДУ: жителей и гостей Архангельска приглашают в гастротур

Фестиваль проводится при поддержке министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области

С 14 по 29 июля в столице Поморья состоится первый гастрономический фестиваль #ПРО_ЕДУ.

Жители и гости областного центра смогут посетить рестораны и кафе Архангельска, принять участие в гастрономических турах с дегустацией блюд от известных шеф-поваров региона и стать участником народного голосования за лучшее блюдо.

Фестиваль проводится инициативной группой организаций общественного питания и сервиса при поддержке министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.

Партнёры и организаторы: фьюжн-кафе «Терраса», ресторан «Почтовая контора 1786», панорамный бар «Чердак», кафе «Студия 17», кафе «Ферма Роджера» и торговый центр «Метро».

Ключевыми событиями фестиваля #ПРО_ЕДУ станут:

конкурс видеоблогов по приготовлению блюд из кролика;



гастрономические туры с дегустацией и голосованием за лучшее блюдо;



мастер-классы «Инструменты повышения продаж в ресторане» и «Рабочий день эффективного управляющего рестораном»;

мастер-класс от шеф-повара;



региональный конкурс профессионального мастерства среди официантов;



финальное шоу лучших поваров Архангельской области, розыгрыш призов среди участников народного голосования гастротуров и награждение победителей конкурса видеоблогов.



Мастер-классы и тренинги проводятся бесплатно. Предварительная запись на мероприятия и дополнительная информация – в группе фестиваля в социальной сетис «Вконтакте».

Вход на конкурс официантов и финальное шоу свободный.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области