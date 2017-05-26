Более шести с половиной тысяч человек готовы принять техникумы и колледжи Поморья

Правительство Архангельской области утвердило региональный государственный заказ на подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена на 2018 год. Общий объём планируемого приёма студентов сохранён на уровне прошлого года.

За счёт средств регионального бюджета профтех Поморья будет готов принять в свои техникумы и колледжи более шести с половиной тысяч человек.

Региональный госзаказ отражает общую картину того, какие профессии и специальности будут востребованы в Архангельской области в ближайшем будущем. При его составлении учитывается динамика состояния рынка труда, демографическая ситуация, а также прогноз социально-экономического развития регионе.

— На 2018 год объём регионального заказа составит более шести с половиной тысяч бюджетных мест. Что касается конкретики, то могу сказать, что вырос набор студентов по таким направлениям, как прикладная геология и нефтегазовое дело, сестринское дело, педагогика, техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, — отметил заместитель министра образования и науки Архангельской области Сергей Котлов.

По направлению подготовки «Экономика и управление» приём студентов будет несколько сокращён. Это связано с тем, что квалифицированных кадров такого профиля на региональном рынке труда достаточно.

На заседание правительства были приглашены представители крупнейших предприятий Архангельской области, поскольку именно выстраивание тесных связей с потенциальными работодатателями позволяет учитывать их потребности при формировании регионального госзаказа.

Заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева поручила министерствам социального блока провести работу по обеспечению приёма в соответствии с установленными показателями.

Кроме того, главам муниципальных образований рекомендовано усилить профориентационную работу, чтобы все места, которые готов профинансировать областной бюджет, были заняты молодёжью, желающей получить среднее профессиональное образование в учебных заведениях профтеха Поморья.

Министерство образования и науки Архангельской области