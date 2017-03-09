Поморье получит 234 миллиона на реализацию приоритетного нацпроекта в сфере ЖКХ

В Казани завершился всероссийский семинар по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» с участием представителей всех регионов России.

В состав делегации Поморья вошли член регионального штаба ОНФ Александр Поликарпов, заместитель министра ТЭК и ЖКХ Тамара Лемешева, заместитель председателя комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству АОСД Виктор Заря, представители администрации Архангельска и Котласа.

Заключительный день семинара был посвящён методологии реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Участники форума обсудили основные этапы запуска и реализации приоритетного проекта, методические рекомендации для подготовки правил благоустройства, принципы отбора проектов, а также способы вовлечения населения.

— Самая главная идея национального проекта – привлечь людей к благоустройству своей территории и налаживания комфортной среды в конкретном дворе, округе и городе в целом. А дальше комиссия будет выбирать наиболее достойные проекты по чётким критериям, которые будут реализованы на практике, – отметил Александр Поликарпов.

Замминистра ТЭК и ЖКХ Тамара Лемешева отметила очень сжатые сроки для разработки с участием общественности проектов благоустройства дворовых территорий, знаковых общественных пространств, проведения публичных слушаний, отбора лучших проектов и их реализации.

— До 15 марта необходимо утвердить региональные программы, а с 1 апреля должны начаться публичные обсуждения муниципальных проектов и формирование заявок на краткосрочную программу 2017 года, – подчеркнула Тамара Лемешева. – Перед нами поставлена серьёзная задача – программу нужно выполнить. Поэтому после всероссийского семинара нам предстоит напряженная работа в межведомственной комиссии.

В 2017 году правительство РФ выделило 20 миллиардов рублей на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», которые будут распределены между всеми субъектами страны. Поморье получит 234 миллиона.

— Сегодня работа уже началась. Например, в Северодвинске уже есть конкретные проекты, подготовлены сметы, и городу корабелов в рамках реализации этой программы мы выделим порядка 60 миллионов рублей. Архангельск ориентировочно получит финансирование в размере 102 миллионов. В течение ближайшей недели мы завершим разработку областной программы и приступим к реализации конкретных проектов, – рассказал Виктор Заря.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области