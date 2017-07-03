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В Вельске состоялся открытый чемпионат Архангельской области по мотокроссу

3 июля 17:15 Спорт Вельск
Вельск уже не в первый раз принимает такие соревнования
Вельск уже не в первый раз принимает такие соревнования

Около ста спортсменов приняли участие в ежегодном открытом чемпионате Архангельской области по мотокроссу. В этом году в Вельск приехали спортсмены из пяти регионов России.

— Поздравляю всех любителей острых ощущений, адреналина и высоких скоростей с этим ярким спортивным праздником. Уверен, что сегодня гонщики покажут свое непревзойденное мастерство, а болельщики получат массу положительных эмоций от невероятных скоростей и трюков, – приветствовал участников соревнований руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

. Ежегодно организаторам удается собрать большое количество зрителей.

В рамках соревнования состоялся также командный зачёт межобластных командных соревнований «Битва регионов». Второй этап «Битвы регионов» пройдет 15 июля в поселке Дубровское Вологодской области, а заключительный, третий этап – в Ярославле.

Агентство по спорту Архангельской области

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