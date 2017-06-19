Гребцы Архангельской области завоевали на чемпионате России четыре медали

В Москве на Олимпийском гребном канале в Крылатском завершился чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. В регате участвовало 255 спортсменов из 28 регионов страны.

Архангельскую область под руководством главного тренера Андрея Евгеньевича Тяпкова представляли трое спортсменов регионального центра спортивной Наталья Подольская и Андрей Тяпковподготовки «Поморье» – мастер спорта международного класса Наталья Подольская, мастера спорта Алексей Тяпков и Илья Ситников.

На этих стартах Наталья Подольская завоевала сразу три медали.

На дистанции 200 метров в паре с Верой Собетовой, представляющей Омскую и Липецкую область, она завоевала золото, на байдарке-одиночке на дистанции 200 метров и в байдарке-двойке на дистанции 500 метров – серебро.

По результатам национального чемпионата наша байдарочница получила право представлять страну на чемпионате Европы.

В финале мужского заезда на дистанции 5000 метров бронзовым призером стал Илья Ситников.

Напомним, в апреле этого года с гребцов сборной России сняли все обвинения, возникшие после публикации доклада Ричарда Макларена. В мае стало известно, что он снял обвинения, связанные с участием органов государственной власти Российской Федерации в создании в нашей стране «допинговой системы».



Агентство по спорту Архангельской области