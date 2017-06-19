Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Гребцы Архангельской области завоевали на чемпионате России четыре медали

19 июня 11:45 Спорт

В Москве на Олимпийском гребном канале в Крылатском завершился чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. В регате участвовало 255 спортсменов из 28 регионов страны.

Архангельскую область под руководством главного тренера Андрея Евгеньевича Тяпкова представляли трое спортсменов регионального центра спортивной Наталья Подольская и Андрей Тяпковподготовки «Поморье» – мастер спорта международного класса Наталья Подольская, мастера спорта Алексей Тяпков и Илья Ситников.

На этих стартах Наталья Подольская завоевала сразу три медали.

На дистанции 200 метров в паре с Верой Собетовой, представляющей Омскую и Липецкую область, она завоевала золото, на байдарке-одиночке на дистанции 200 метров и в байдарке-двойке на дистанции 500 метров – серебро.

По результатам национального чемпионата наша байдарочница получила право представлять страну на чемпионате Европы.

В финале мужского заезда на дистанции 5000 метров бронзовым призером стал Илья Ситников.

Напомним, в апреле этого года с гребцов сборной России сняли все обвинения, возникшие после публикации доклада Ричарда Макларена. В мае стало известно, что он снял обвинения, связанные с участием органов государственной власти Российской Федерации в создании в нашей стране «допинговой системы».

Агентство по спорту Архангельской области

Общество

19 июня

Кон­курс социаль­ной рек­ламы «Импульс» открыл приём заявок

19 июня

Юри­дич­ес­кие лица могут оспо­рить раз­меры кадаст­ро­вой стоимости

19 июня

На рок-фес­тива­ле «Мост» рисо­вали юби­лей­ные граф­фити и сда­вали нормы ГТО

19 июня

Отчёт об исполне­нии областно­го бюд­жета за 2016 год будет предс­та­влен на пуб­личных слушаниях

19 июня

Греб­цы Архан­гель­ской области завое­вали на чем­пи­она­те Рос­сии четы­ре медали

19 июня

Конош­ский район: опреде­лить точки роста

19 июня

ФКП Рос­ре­ес­тра: взаи­мод­ейс­твие с граж­дана­ми – прио­рит­ет­ное нап­равле­ние работы

16 июня

«Коман­да 29»: кейсы ста­нов­ят­ся сложнее

16 июня

В Поморье откры­лась III регио­наль­ная выставка-фо­рум «Вмес­те – ради детей! Вмес­те с детьми»

16 июня

Между Архан­гель­ском и Солов­ками сос­то­ял­ся дис­танци­он­ный шах­матный матч

16 июня

В соот­ветст­вии с Послани­ем Пре­зи­ден­та: ВПК нара­щива­ет выпуск граж­данс­кой продукции

16 июня

Стены областно­го Дома моло­дежи укра­сят юби­лей­ные граффити

16 июня

На рок-фес­тива­ле «Мост» можно будет про­верить свою финан­со­вую гра­мот­ность

16 июня

Обраще­ние с отхода­ми: в мин­леспро­ме Поморья соз­да­дут спе­циаль­ный отдел

16 июня

СМИ приг­лаша­ют на пре­сс-кон­фер­ен­цию регио­наль­ного упол­номо­чен­ного по пра­вам человека

16 июня

Копии доку­мен­тов для кадаст­ро­вого учета можно получить в элект­ро­нном виде

16 июня

В пра­витель­стве регио­на про­шло сове­ща­ние по воп­ро­сам безо­пас­ности гостиниц

15 июня

Бой­цовки снова в деле

15 июня

Дет­ский куколь­ный театр из Архан­гель­ска побе­дил на меж­дуна­род­ном фестивале

Похожие новости

19 июня Общество

Греб­цы Архан­гель­ской области завое­вали на чем­пи­она­те Рос­сии четы­ре медали

16 июня Общество

Между Архан­гель­ском и Солов­ками сос­то­ял­ся дис­танци­он­ный шах­матный матч

15 июня Общество

В Кот­ласе стар­ту­ют XIV лет­ние спор­тивные игры среди горо­дов Архан­гель­ской области

14 июня Общество

Спор­тсме­ны РЦСП «Поморье» нача­ли под­гот­ов­ку к зим­нему сезону

14 июня Общество

Иван Суп­рун завое­вал сереб­ря­ную медаль на Чем­пи­она­те Рос­сии по лег­кой атлети­ке среди глухих

13 июня Общество

В День Рос­сии в Архан­гель­ске рабо­тали десят­ки спор­тивных площадок

13 июня Общество

15 меда­лей завое­вала на пер­венстве мира по уни­вер­саль­ному бою коман­да Поморья

9 июня Общество

Архан­гель­ские школь­ники ока­зались луч­шими из команд СЗФО на меж­дуна­род­ном тур­нире «Белая ладья»

9 июня Общество

В Архан­гель­ске про­хо­дят «Пре­зи­дентс­кие сос­тяза­ния»

9 июня Общество

В День Рос­сии архан­гело­гор­од­цев ожи­да­ет широ­кая спор­тив­ная программа

8 июня Общество

Новый спор­тзал откры­лся в област­ном Доме молодёжи

7 июня Общество

У стрел­ков Архан­гель­ской области – девять медалей

6 июня Общество

На спор­тивн­ом празд­ни­ке «Доб­ро без гра­ниц» можно было сдать нормы ГТО

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия