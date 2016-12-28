Экспертный совет при уполномоченном по правам человека в Поморье подвёл итоги года

В итоговом заседании приняли участие постоянные члены экспертного совета, среди которых руководители различных ведомств, депутаты областного Собрания, представители общественных организаций и научного сообщества.

Кроме того, в мероприятии участвовали члены молодёжного совета по правам человека Архангельской области, общественные помощники уполномоченного, специально приглашённые представители общественных организаций.

По уже сложившейся традиции заседание началось с вручения наград за вклад в защиту законных прав лиц, содержащихся в местах лишения свободы, их социальную адаптацию после освобождения из учреждений уголовно-исполнительной системы.

Почётными грамотами уполномоченного по правам человека в Архангельской области были награждены заместитель министра, начальник управления труда и занятости населения министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области Светлана Скоморохова и председатель региональной общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав в местах принудительного содержания Елена Ермолина,

В своём докладе по итогам 2016 года уполномоченный по правам человека в Архангельской области Любовь Анисимова дала краткую статистическую характеристику поступивших обращений и подробно остановилась на основных направлениях деятельности в 2016 году:



контроль за реализацией избирательных прав граждан в связи с проведением выборов в Государственную Думу;



практическая реализация законодательной нормы об институте общественных помощников в городах и районах;



развитие практики выездных приёмов;



дальнейшее развитие направлений и форм повышения правовой грамотности населения;



проведение постоянного системного мониторинга и контроля отдельных направлений реализации прав граждан.



Особое внимание было уделено деятельности по содействию совершенствованию федерального и регионального законодательства в области защиты прав и свобод человека.

Вторым вопросом повестки дня стало обсуждение приоритетов на 2017 год. В нём приняли активное участие как члены экспертного совета, так и приглашённые представители общественных организаций.

Был поднят вопрос о необходимости эффективного решения проблемы социальной адаптации лиц, освобождённых из мест лишения свободы и защиты жилищных прав граждан (в частности, исполнения судебных решений по предоставлению жилья и переселения из ветхого и аварийного жилья).

Члены экспертного совета поставили вопрос о необходимости непосредственного участия уполномоченного в распределении средств грантовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Принято решение обратиться с соответствующим предложением к губернатору Архангельской области.

Аппарат уполномоченного по правам человека в Архангельской области