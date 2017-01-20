В Архангельске проходит школьная олимпиада по физкультуре

В региональном финале всероссийской олимпиады школьников по физкультуре принимают участие около ста старшеклассников

Почти сто учеников старших классов из 16 муниципальных образований Архангельской области выступают в региональном финале всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. Самые спортивные юные северяне показывают навыки укрощения баскетбольного мяча и уровень владения различными гимнастическими элементами.

Напомним, в течение месяца в столице Поморья проходят региональные финалы по 21 предмету учебной программы, в которых принимают участие победители муниципальных отборочных туров.

Прежде чем показать свою физическую форму, старшеклассникам пришлось сесть за парты, чтобы ответить на вопросы теоретического тура.

Затем началась самая зрелищная часть соревнований: девушкам необходимо было безупречно выполнить комплекс гимнастических упражнений, а ребята показывали умение работать с баскетбольным мячом. Во второй день соревнований участники олимпиады поменяются видами спорта.



На торжественном открытии состязаний юных почитателей здорового образа жизни приветствовал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

В частности, глава ведомства отметил:

«Как правило, в олимпиаде по физкультуре участвуют те, кто планирует в дальнейшем поступать на специальности, где потребуется хорошая физическая подготовка. Кроме того, вузы на основе результатов, показанных школьниками, могут предоставить будущим абитуриентам определённые преференции при поступлении. Честной борьбы и успехов».

Областной тур всероссийской олимпиады школьников по физкультуре завершится 21 января.

Министерство образования и науки Архангельской области