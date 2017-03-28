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На международном форуме в Архангельске планируется дать старт проекту «Дети Арктики»

28 марта 13:30 Арктика – территория диалога Образование Арктика

В рамках международного форума «Арктика – территория диалога», который принимает у себя Архангельск, планируется подписать «дорожную карту» по реализации проекта «Дети Арктики. Дошкольное образование».

Главная цель этого проекта – изучение и повышение эффективности программ в сфере обучения и воспитания детей из числа коренных малочисленных народов.

Инициатива разработки нового проекта принадлежит Федеральному агентству по делам национальностей и ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

Проект «Дети Арктики. Дошкольное образование» направлен на оценку образовательных методик, реализуемых в сфере подготовки к поступлению в школу детей из числа коренных народов Арктической зоны и поиск новых подходов к интеграции детей в современное общество при сохранении традиционного уклада жизни.

Эксперты государств-участников Арктического совета займутся исследованием наиболее успешных практик в сфере бесплатного дошкольного образования, обеспечивающих изучение государственной и национальной истории, родного и государственного языков, а также получение и сохранение знаний о традициях народов Крайнего Севера.

— На основе анализа полученной информации планируется разработать методические материалы и рекомендации для педагогов. Также будут подготовлены предложения по усовершенствованию образовательного процесса для регионов, – рассказал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Министерство образования и науки Архангельской области

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