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Молодые северодвинские врачи приступят к работе в новом кабинете УЗИ

23 октября 11:00 Северодвинск
Анна Чертополохова, врач УЗД отделения лучевой диагностики
Анна Чертополохова, врач УЗД отделения лучевой диагностики

Новый кабинет ультразвуковой диагностики открыли в Северодвинской городской поликлинике № 1.

Раньше пациентам приходилось проходить УЗИ-диагностику в городской больнице № 1.

Появление в поликлинике своего кабинета УЗИ сделает прохождение диагностики более удобным для пациентов.

Как сообщила заместитель главного врача по поликлинической работе Наталья Грошева, в планах – приобретение нового оборудования, поскольку потребность в ультразвуковом исследовании очень высока.

– Кроме того, в штат больницы приняты дополнительно два молодых врача, недавно закончившие учебу и получившие дипломы. После получения сертификатов специалистов они смогут приступить к самостоятельной работе с пациентами, – отметила Наталья Грошева.

Кабинет УЗИ в поликлинике будет работать в две смены, обследование можно будет пройти в течение всего рабочего дня.

Министерство здравоохранения Архангельской области

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