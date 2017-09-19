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Журналистов приглашают на творческий конкурс «Инвалид и общество»

19 сентября 10:10 Доступная среда

Конкурс «Инвалид и общество» проводится Союзом общественных объединений инвалидов и министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области уже 11 лет.

В прошлом году на конкурс было заявлено 99 работ о жизни инвалидов от 45 журналистов из Архангельска, Северодвинска, Котласа, Вельска и Онеги.

Конкурс проводится для поощрения журналистов, которые берутся за сложные социальные темы, рассказывают жителям региона о людях с ограниченными возможностями и помогают менять отношение общества к инвалидам.

В этом году в конкурсе появились отдельные номинации для журналистов радио, интернет-изданий и блогеров.

На конкурс принимаются материалы, опубликованные в СМИ Архангельской области в период с 11 ноября 2016 года по 15 ноября 2017 года.

Ознакомиться с положением о конкурсе можно на официальном сайте министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

Приложения

Положение о конкурсе

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