На первых в этом году больших гастролях Северный хор представит программу, посвящённую 80-летию области

Северный хор отправился в первый в этом году длительный гастрольный тур, где представит концертную программу «Край наш Поморский могуч и прекрасен», посвящённую 80-летию Архангельской области.

Прославленный коллектив выступит в Московском культурном фольклорном центре, городх Суворове Тульской области и Ржеве Тверской области.

Отметим, государственный академический Северный русский народный хор отправился на гастроли на новом автобусе, подаренном правительством региона на 90-летие коллектива.

Напомним, губернатор Архангельской области Игорь Орлов неоднократно подчеркивал необходимость поддержки творческих коллективов области.

— Северный хор – настоящее достояние Русского Севера. Мы гордимся тем, что творчество коллектива востребовано по всей России и способствуем тому, чтобы наши артисты знакомили жителей страны с уникальной песенной культурой Поморья, – отметил, в частности, глава региона.

Министерство культуры Архангельской области