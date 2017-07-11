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Архангельск осваивает новые формы работы с семьей – теплоходные прогулки

11 июля 13:15 Семья

Ежегодную теплоходную прогулку «Родные берега» была организована для детей и родителей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Архангельский центр помощи семье и детям.

Всего в мероприятии приняли участие 160 детей и 80 взрослых. Среди приглашенных были воспитанники и родители Архангельского центра помощи семье и детям, Архангельского и Приморского социально-реабилитационных центров, центра временного содержания несовершеннолетних УМВД России по Архангельской области и ветераны округа Варавино-Фактория.

На прогулочном пассажирском теплоходе «Пётр Завернин» они не просто путешествовали по Северной Двине, а приняли участие в развлекательной программе.

— Родители и дети были в приподнятом настроении, им было хорошо вместе, – отметила и.о. директора Архангельского центра помощи семье и детям Ирина Звягина. – Солнечный день, прекрасный вид на город с реки, с его зеленью, куполами, высотными зданиями. Танцевали и играли на обеих палубах! Никто не остался без внимания.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

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