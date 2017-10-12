Уборка картофеля в Поморье продлится до конца октября

Министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, специалисты ведомства и представители СМИ побывали в ФГУП «Холмогорское». Главная задача – проверить, как предприятие проводит картофелеуборочную кампанию.

Как отметила Ирина Бажанова, с конца июня этого года выезды специалистов министерства в районы области стало обычным делом: еженедельно три-четыре рабочие поездки.

Это связано с необходимостью постоянного мониторинга ситуации, а также оказания совместно с органами местной власти поддержки предприятиям аграрного сектора, оказавшимся в сложной ситуации.

Напомним, в этом году из-за погодных условий посевная началась на месяц позже обычных сроков. Дальнейшее переувлажнение почвы потребовало принятия экстренных мер. В августе на территории региона был введен режим ЧС, который продолжает действовать до сих пор.

Кормоуборочная кампания завершилась в третьей декаде сентября. По словам Ирины Бажановой, заготовленных кормов хватит на всю зиму.

На сегодняшний день главным вопросом аграрной повестки стала уборка картофеля.

— Площадь, подлежащая уборке, превышает 1200 гектаров, – сообщила министр. – Точно также как посевная, уборка началась на месяц позже намеченного срока. Но уже на более чем 800-х гектарах картофель собран. В среднем с одного гектара получен 91 центнер.

Оптимальный период для элитного продукта

Картофелеуборочная кампания в Поморье в самом разгаре, поэтому каждое предприятие, особенно градо- и посёлкообразующие, находится под пристальным вниманием минагропрома Архангельской области. Исключением не стало и ФГУП «Холмогорское».



Отметим, что это федеральное предприятие находится в подчинении Минсельхоза России и курируется Федеральным агентством научных организаций.

Но одним из главных направлений его работы является выращивание элитного семенного картофеля, который стал визитной карточкой аграрного сектора региона и пользуется большим спросом не только в Архангельской области, но и за её пределами.

Выращивать такой элитарный продукт возможно благодаря уникальным природным условиям на территории от Холмогорского до Шенкурского района.

— Мы выращиваем более 30 сортов элитного семенного картофеля. Из них около десяти реализуем в больших объёмах в ряде российских регионов, – рассказал руководитель ФГУП «Холмогорское» Александр Юрин.

Представители министерства и СМИ осмотрели лабораторию, овощехранилище и картофельные поля ФГУП «Холмогорское». Площадь территории составляет 60 гектаров.

— Картофель убран на 15 гектарах, – продолжает Александр Юрин. – Техники и людей у нас достаточно. Завершить уборку мы планируем к концу октября. Это для нас оптимальный период с учётом того, что посев в этом году мы провели только к 6 июля.

На сегодняшний день урожайность собранного картофеля у ФГУП «Холмогорское» значительно выше, чем средний показатель по области. Здесь с одного гектара получено 150 центнеров.

Сохранить урожай и возместить убытки

В завершение поездки Ирина Бажанова подчеркнула: мониторинг ситуации будет по-прежнему проводиться в ежедневном режиме. Также запланированы очередные выезды специалистов министерства в районы области.

— Картофелеуборочная кампания в регионе продлится до конца октября. По прогнозам, в этот период ожидаются плюсовые температуры. Перед министерством стоят две главные задачи: принять все возможные меры для сохранения урожая, а также продолжить взаимодействие с Минсельхозом России по решению вопроса о возмещении из федерального бюджета убытков, понесённых предприятиями региона в связи с неблагоприятными погодными условиями, – заключила Ирина Бажанова.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области