«Азимут» помогает детям с аутизмом

В Архангельске состоялось официальное открытие коррекционного центра «Азимут» для детей с расстройствами аутистического спектра. Название центра символично. Это и анаграмма слова «аутизм», и направление движения для развития помощи детям с РАС.

Первые занятия в центре начались 2 мая, сейчас он принял уже более 25 детей из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Холмогорского района. Работу центра оценили губернатор Архангельской области Игорь Орлов, член Совета Федерации от Архангельской области Людмила Кононова и заместитель председателя правительства Екатерина Прокопьева.

В помещении на площади 140 квадратных метров, представленном городскими властями, размещены кабинеты для коррекционных занятий, музыкальный и спортивный залы, сенсорная комната, которая помогает скорректировать психо-эмоциональное состояние ребёнка.

Центр оснащён современной мебелью и техникой, специальными дидактическими и наглядными материалами для детей-аутистов, спортивным инвентарем, игрушками.

Здесь работают восемь педагогов: дефектологи, психологи, специалист по адаптивной физкультуре и арттерапии, воспитатель и музыкальный работник. Специалисты прошли обучение на лучших площадках страны по мировым методикам лечения аутизма. В дальнейшем их уникальные знания могут быть востребованы для подготовки педагогов детских садов и школ.

По словам директора коррекционного центра «Азимут» Марии Пискуновой, его главная задача – сформировать у детей навыки поведения в быту и учебе, скорректировать нежелательное поведение, оказать психолого-педагогическую поддержку родителям и в конечном счёте – повысить качество жизни семей, где растут дети с РАС.

Для каждого ребёнка после диагностики разрабатывается индивидуальная программа занятий. Все занятия ведутся бесплатно.

Как поделилась Виктория Поликарпова, мама пятилетнего Андрея, благодаря первым занятиям ребёнок стал более внимательным и усидчивым, называет своё имя, что уже является маленькой победой для таких детей.

Раньше многие родители были вынуждены ездить за свой счет на интенсивные двухнедельные курсы в аналогичный центр в Череповец, что было затратно и не позволяло организовать системное сопровождение детей с аутизмом.

Создание центра стало возможным благодаря поддержке регионального правительства, социального кластера Архангельской области и Корпорации развития Архангельской области. Проект поддержала первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Людмила Кононова. Общественной организацией «Ангел» был привлечен президентский грант на сумму в четыре миллиона рублей.

Эти средства были направлены на оснащение центра и заработную плату педагогов. Ремонт помещений делали волонтёры, родители, представители КРАО, студенты САФУ, неравнодушные горожане. К более сложным работам при поддержке регионального министерства образования и науки были привлечены учащиеся профильных специальностей техникумов города Архангельска. В рамках благотворительной акции были собраны канцелярские принадлежности и игрушки.

Игорь Орлов подчеркнул, что проект объединил людей, сотворивших большое и важное дело, и поблагодарил все, кто принимал участие в его реализации. После открытия за чашкой чая состоялось обсуждение дальнейших перспектив развития центра и деятельности по сопровождению детей с РАС.

Как рассказала руководитель социального кластера Архангельской области Юлия Ковалёва, в апреле этого года удалось привлечь ещё один грант на 300 тысяч рублей для дальнейшего повышения квалификации специалистов центра.

Кроме того, подана заявка на грант Президента для создания комнаты по развитию социально-бытовых навыков у детей и подростков с РАС и адаптивного поведения. В силу заболевания люди с аутизмом не могут самостоятельно себя обслуживать, пользоваться бытовой техникой, поэтому планируется научить их этому с помощью специалистов.

— Сегодня в таком центре нуждаются не только жители Архангельска и соседних территорий. Нужно думать, как сделать его региональным, как организовать занятия для детей с родителями из отдаленных районов с размещением в социальной гостинице или хостеле. Это должно стать следующим этапом развития проекта, – подчеркнул Игорь Орлов.

Сегодня в Архангельской области насчитывается свыше 280 детей с расстройствами аутистического спектра.

В Архангельской области работа по выявлению и оказанию помощи таким детям ведётся уже несколько лет, но первый шаг к формированию комплексного подхода был сделан год назад, после встречи губернатора Игоря Орлова с родителями детей-аутистов и представителями общественной организации «Ангел» в июне 2016 года.

По её итогам по поручению главы региона была впервые разработана областная программа системного сопровождения людей с РАС. Создание центра стало ещё одним шагом в решении этой проблемы.

— Сегодня общество наконец-то стало обращать внимание на проблему аутизма. Раньше таким детям ставился диагноз «шизофрения». В Архангельской области на ранних стадиях правильно диагностируют эти расстройства. Но очень важно, чтобы помимо установления диагноза родителям было куда прийти за помощью, получить медико-социальное и психолого-педагогическое сопровождение. Важно, что в Архангельской области осознали эту проблему, и региональное правительство хочет помочь семьям с такими детьми, – отметила сенатор Людмила Кононова.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области