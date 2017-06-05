В Поморье наградили лучших социальных работников

Торжественная церемония состоялась в региональном правительстве в преддверии Дня социального работника, который отмечается 8 июня.

Сегодня в социальной сфере Архангельской области трудятся более пяти с половиной тысяч человек. 70 процентов из них – женщины. Благодаря им социальные услуги получают более 80 тысяч жителей Поморья: ветераны, инвалиды, пожилые люди, семьи с детьми.

Социальных работников с их профессиональным праздником поздравили председатель областного Собрания Виктор Новожилов, заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников и министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова.

История праздника началась в 1701 году с Указа Пётра I «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых». В Архангельской области приют для детей из бедных семей был основан в апреле 1841 года и содержался за счёт купцов и мещан при участии духовенства. В России День социального работника был учрежден Указом Президента РФ 27 октября 2000 года.– Ваш каждодневный кропотливый труд направлен на то, чтобы жизнь была комфортной, чтобы человек был окружён заботой. Вы показываете пример милосердия, гуманности и доброты. Это очень важно! – отметил Виктор Иконников.

На церемонии 27 лучшим социальным работникам Поморья вручены почётные грамоты, благодарности и благодарственные письма губернатора Архангельской области, областного Собрания депутатов и регионального министерства труда занятости социального развития. Среди награждённых – руководители социальных учреждений, социальные работники, медсёстры и санитарки.

— Вы – работники невидимого фронта, к вам за помощью идут те, кто оказался в беде, трудной жизненной ситуации. Ваша работа требует не только профессиональных знаний и умений, но и большого доброго сердца. И оно у вас есть! – поздравила своих коллег министр труда, занятости и социального развития Елена Молчанова. – Добра и здоровья, пусть вам всё удается и всё получается!

Во время церемонии были названы и шесть социальных учреждений, признанных общественными экспертами лучшими по итогам рейтинга независимой оценки качества услуг.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области