Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

В Поморье наградили лучших социальных работников

5 июня 14:30 Соцзащита
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Торжественная церемония состоялась в региональном правительстве в преддверии Дня социального работника, который отмечается 8 июня. 

Сегодня в социальной  сфере Архангельской области трудятся более пяти с половиной тысяч человек. 70 процентов из них – женщины. Благодаря им социальные услуги получают более 80 тысяч жителей Поморья: ветераны, инвалиды, пожилые люди, семьи с детьми.

Социальных работников с их профессиональным праздником поздравили председатель областного Собрания Виктор Новожилов, заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной  политике Виктор Иконников и министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова.  

История праздника началась в 1701 году с Указа Пётра I «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых».  В Архангельской области приют для детей из бедных семей   был основан в апреле 1841 года и содержался за счёт купцов и мещан при участии духовенства. В России День социального работника был учрежден Указом Президента РФ 27 октября 2000 года.– Ваш каждодневный кропотливый труд направлен на то, чтобы жизнь была комфортной, чтобы человек был окружён заботой. Вы показываете пример милосердия, гуманности  и доброты. Это очень важно! – отметил Виктор Иконников.

На церемонии 27 лучшим социальным работникам Поморья вручены почётные грамоты, благодарности и благодарственные письма губернатора Архангельской области, областного Собрания депутатов и регионального министерства труда занятости социального развития.  Среди награждённых – руководители социальных учреждений, социальные работники, медсёстры и санитарки.   

— Вы – работники невидимого фронта, к вам за помощью идут те, кто оказался в беде, трудной жизненной ситуации. Ваша работа требует не только профессиональных знаний и умений,  но и большого доброго сердца. И оно у вас есть! – поздравила своих коллег министр труда, занятости и социального развития Елена Молчанова. – Добра и здоровья, пусть вам всё удается и всё получается!

Во время церемонии были названы и шесть социальных учреждений, признанных общественными экспертами лучшими по итогам рейтинга независимой оценки качества услуг.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Приложения

Список награжденных
Список награждённых

Общество

5 июня

Школь­ник из Емец­ка занял вто­рое место во все­рос­сийск­ом кон­курсе поделок «Знак рубля»

5 июня

В Поморье прой­дут сорев­нова­ния юных спа­са­те­лей

5 июня

До 200 тысяч руб­лей могут получить луч­шие педа­гоги и вос­пита­тели Поморья

5 июня

Пер­вая в области тер­рито­риаль­ная моло­дёж­ная избира­тель­ная комис­сия сфор­миро­вана в Устья­нс­ком районе

5 июня

Диа­лог без цен­зуры: вост­ре­бо­ван биз­не­сом, нужен и поле­зен власти

5 июня

Актив­ис­ты Пинежья праз­дну­ют юби­лей фес­тива­ля «Вер­коль­ские пер­воцве­ты»

5 июня

Неза­виси­мые экспе­рты наз­вали шесть луч­ших социаль­ных учрежде­ний Поморья

5 июня

На чем­пи­она­те СЗФО лег­ко­ат­леты Поморья завое­вали три медали

5 июня

В Поморье наг­ради­ли луч­ших социаль­ных работ­ни­ков

5 июня

В Архан­гель­ске в пятый раз прой­дёт все­рос­сийс­кий семи­нар-сове­ща­ние по воп­ро­сам тариф­ного регули­ро­ва­ния

5 июня

Поморье лиди­ру­ет в рей­тинге регио­нов в сфере повыше­ния финан­со­вой гра­мот­ности

5 июня

Тимо­фей Голу­бев предс­та­вил Поморье на меж­дуна­род­ном тех­нич­ес­ком фес­тива­ле «От винта!»

5 июня

В Архан­гель­ске наг­ради­ли победи­те­лей фес­тива­ля «Сол­нечный круг»

5 июня

Моло­дые семьи Поморья заняли при­зовые места на меж­дуна­род­ном фестивале

3 июня

ПМЭФ-2017: фору­мы от Архан­гель­ска до Санкт-Пет­ер­бурга

2 июня

Стрел­ки из Архан­гель­ской области вновь вне кон­кур­ен­ции на Кубке России

2 июня

В Архан­гель­ске про­хо­дит регио­наль­ный этап Пре­зи­дентск­их спор­тивных игр

2 июня

Самый «сол­нечный» фес­тиваль стар­то­вал в сто­лице Поморья

2 июня

Деле­га­ция Поморья при­няла учас­тие в съез­де Ассамб­леи наро­дов Евра­зии и России

Похожие новости

5 июня Общество

Неза­виси­мые экспе­рты наз­вали шесть луч­ших социаль­ных учрежде­ний Поморья

5 июня Общество

В Поморье наг­ради­ли луч­ших социаль­ных работ­ни­ков

2 июня Соцзащита

Под­рос­тки могут получить допол­нитель­ный доход за рабо­ту в лет­ние каникулы

1 июня Соцзащита

Измени­лись пра­вила поступле­ния в вузы для аби­тури­ен­тов с инвал­ид­ностью

1 июня Соцзащита

Дет­ская оздо­ро­ви­тель­ная кам­па­ния 2017: на пер­вом месте – безо­пас­ность

31 мая Соцзащита

1 июня под Севе­род­винс­ком прой­дет тур­слёт для вос­пит­ан­ни­ков социаль­ных учрежде­ний

29 мая Общество

Под Архан­гель­ском впер­вые открыт лагерь для детей с аутизмом

29 мая Общество

«Ази­мут» помога­ет детям с аутизмом

23 мая Здоровье

Поморье предс­та­вило в Мос­кве опыт регио­наль­ного социаль­ного кластера

22 мая Соцзащита

В пра­витель­стве оце­нили ход под­гот­ов­ки лет­ней оздо­ро­ви­тель­ной кампании

12 мая Соцзащита

В Архан­гель­ске на одной сцене высту­пят известные музы­кан­ты и люди с инвал­ид­ностью

12 мая Соцзащита

Игорь Орлов поздра­вил победи­те­лей зим­них игр Спе­циаль­ной Олимпиады

11 мая Соцзащита

Мно­год­ет­ным семьям Поморья вру­чат спе­циаль­ные дип­ломы «Приз­натель­ность»

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия