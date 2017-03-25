Агентство ЗАГС и САФУ реализуют совместные проекты

В Архангельске стартовал совместный проект регионального агентства ЗАГС и САФУ по правовому просвещению молодежи «Азбука семьи».

Проект «Азбука семьи» приурочен к 100-летнему юбилею органов ЗАГС России, который будет отмечаться в декабре 2017 года.

Его суть проведение специалистами ЗАГС и студентами Высшей школы экономики, управления и права САФУ совместных лекций и тематических бесед на правовую тематику в сфере семейного законодательства.

Курс занятий разработан студентами ВШЭУиП САФУ вместе со специалистами ЗАГС. Он рассчитан на школьников и молодёжь и направлен на формирование семейных ценностей, позитивного образа семьи, ответственного материнства и отцовства.

Первый урок «Азбуки семьи» состоялся 21 марта на базе Архангельского отдела ЗАГС. Правовые основы брака обсудили с учащимися Архангельского торгово-экономического колледжа студенты старших курсов ВШЭУиП САФУ.

В процессе занятия ребята познакомились с деятельностью ЗАГС, подробнее рассмотрели понятие брака, обсудили различные пути снижения числа разводов в России, определили, какие из них наиболее актуальны. Отдельный блок урока был посвящён русским свадебным традициям. Особое внимание было акцентировано разъяснению всех правовых тонкостей государственной регистрации брака.

По словам слушателей, занятие было интересным и познавательным, прошло в формате живого, неформального общения.

— Одним из важных направлений работы органов ЗАГС Архангельской области является проведение мероприятий по повышению грамотности молодёжи в области семейного права и повышению престижа семьи и семейных ценностей, – рассказала руководитель агентства ЗАГС Архангельской области Ирина Андреечева. – Проект, с одной стороны, даёт возможность студентам-учителям получить хороший опыт и практику, а с другой стороны, помогает их ученикам лучше воспринимать полученный материал, так как уроки проводят молодые люди, близкие им по возрасту и по мировоззрению.

Как отметила Ирина Андреечева, в рамках сотрудничества агентства ЗАГС и Высшей школы экономики, управления и права САФУ и в преддверии 100-летнего юбилея органов ЗАГС России запланированы и другие совместные мероприятия: круглые столы, семинары, студенческие олимпиады, конкурсы научных работ.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области