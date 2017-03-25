Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Агентство ЗАГС и САФУ реализуют совместные проекты

25 марта 16:00 Семья Молодежь

В Архангельске стартовал совместный проект регионального агентства ЗАГС и САФУ по правовому просвещению молодежи «Азбука семьи».

Проект «Азбука семьи» приурочен к 100-летнему юбилею органов ЗАГС России, который будет отмечаться в декабре 2017 года.

Его суть проведение специалистами ЗАГС и студентами Высшей школы экономики, управления и права САФУ совместных лекций и тематических бесед на правовую тематику в сфере семейного законодательства.

Курс занятий разработан студентами  ВШЭУиП САФУ вместе со специалистами ЗАГС. Он рассчитан на школьников и молодёжь и направлен на формирование семейных ценностей, позитивного образа семьи, ответственного материнства и отцовства.

Первый урок «Азбуки семьи» состоялся 21 марта на базе Архангельского отдела ЗАГС. Правовые основы брака обсудили с учащимися Архангельского торгово-экономического колледжа студенты старших курсов ВШЭУиП САФУ. 

В процессе занятия ребята познакомились с деятельностью ЗАГС, подробнее рассмотрели понятие брака, обсудили различные пути снижения числа разводов в России, определили, какие из них наиболее актуальны. Отдельный блок урока был посвящён русским свадебным традициям. Особое внимание было акцентировано разъяснению всех правовых тонкостей государственной регистрации брака.

По словам слушателей, занятие было интересным и познавательным, прошло в формате живого, неформального общения.

— Одним из важных направлений работы органов ЗАГС Архангельской области является проведение мероприятий по повышению грамотности молодёжи в области семейного права и повышению престижа семьи  и семейных ценностей, – рассказала руководитель агентства ЗАГС Архангельской области Ирина Андреечева. – Проект, с одной стороны, даёт возможность студентам-учителям получить хороший опыт и практику, а с другой стороны, помогает их ученикам лучше воспринимать полученный материал, так как уроки проводят молодые люди, близкие им по возрасту и по мировоззрению.

Как отметила Ирина Андреечева, в рамках сотрудничества агентства ЗАГС и Высшей школы экономики, управления и права САФУ и в преддверии 100-летнего юбилея органов ЗАГС России запланированы и другие совместные мероприятия: круглые столы, семинары, студенческие олимпиады, конкурсы научных работ.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Общество

25 марта

Аген­тство ЗАГС и САФУ реали­зу­ют сов­местные проекты

25 марта

Пятый чем­пи­онат по сбору втор­сырья «Эко­Батл» стар­ту­ет в Архан­гель­ской области

25 марта

Моло­дые семьи Поморья при­нима­ют учас­тие в акции «В здо­ро­вом теле – здо­ровый дух»

25 марта

Отдыха­ющие сана­то­рия «Бело­морье» стали участ­ни­ками «Шко­лы финан­со­вой гра­мот­ности»

25 марта

Облиз­бир­ком заве­рил спис­ки ещё двух партий

24 марта

Игорь Орлов встре­тил­ся с участ­ни­ками фору­ма «Аркти­ка. Сде­лано в России»

24 марта

Пре­зи­дентс­кая биб­ли­оте­ка предс­та­вит на аркти­чес­ком фору­ме исто­рию осво­ения Заполярья

24 марта

Весо­вой кон­троль – сфера осо­бого вни­ма­ния конт­ро­лиру­ющих органов

24 марта

«Дос­то­яние Севе­ра 2017»: в юби­лей­ный год наг­рад ста­нет больше

24 марта

Росг­ва­рдия – днём и ночью на стра­же закона

24 марта

Ири­на Кова­лёва: «Земель­ные ресур­сы дол­жны эффек­тив­нее рабо­тать на благо северян»

24 марта

Почёт­ный пре­зи­дент «Вод­ника» Павел Балак­шин об игре клуба в этом сезо­не: молодцы!

24 марта

Про­ход «Ново­рос­сийска» к Крас­ной прис­тани не повлияет на рабо­ту город­ских переправ

24 марта

Вита­лий Анто­нов завое­вал вто­рую медаль на Зим­них играх Спе­циаль­ной олимпиады

24 марта

«Зарни ёль», «Айар­ха­ан» и «Эргы­рон» поведа­ют севе­ря­нам о тай­нах музы­ки наро­дов Севера

24 марта

Лев Левит: «Нуж­но нау­читься мини­мизи­ровать риски от нашей дея­тель­нос­ти в Арктике»

24 марта

Кони и птицы встре­ча­ют весну на выставке в цен­тре «Архан­гело­гор­од­ская сказка»

24 марта

В Архан­гель­ске про­шёл семи­нар «Органи­за­ция рабо­ты клуба моло­дой семьи»

24 марта

В Кено­зерье завер­шился семи­нар для актив­ис­тов ТОС

Похожие новости

25 марта Общество

Аген­тство ЗАГС и САФУ реали­зу­ют сов­местные проекты

25 марта Общество

Моло­дые семьи Поморья при­нима­ют учас­тие в акции «В здо­ро­вом теле – здо­ровый дух»

24 марта Общество

В Архан­гель­ске про­шёл семи­нар «Органи­за­ция рабо­ты клуба моло­дой семьи»

22 марта Общество

Елена Вто­ры­ги­на и Ольга Смир­нова про­ве­дут «горя­чую линию» по защите прав детей

20 марта Общество

В Архан­гель­ске начал­ся ремонт помеще­ний буду­щего цен­тра для детей с аутизмом

20 марта Соцзащита

Фес­тиваль сем­ей­ных теат­ров «Сказ­ка при­хо­дит в дом» прой­дёт в Поморье в тре­тий раз

16 марта Образование

Юные севе­ряне вновь ста­нут геро­ями про­граммы «Пока все дома»

15 марта Общество

В Поморье нашли «жем­чужи­ну Севера»

13 марта Общество

В Архан­гель­ской области наз­вали луч­шую «Помор­скую маму»

11 марта Общество

В Поморье будет соз­дан элект­ро­нный архив аген­тства ЗАГС с 1926 года

10 марта Здоровье

Архан­гель­ский спе­ци­али­зи­ро­ван­ный дом ребён­ка приз­нан луч­шим в России

10 марта Общество

В Архан­гель­ске назо­вут имя луч­шей «Помор­ской мамы»

8 марта Общество

«Центр под­дер­жки моло­дой семьи» вновь приг­лаша­ет севе­рян на твор­чес­кие мас­тер-клас­сы

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия