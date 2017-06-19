Три врача из Архангельской области стали победителями всероссийского конкурса

По итогам традиционного всероссийского конкурса врачей в трёх номинациях призовые места заняли медики нашего региона.



В номинации «Лучший анестезиолог-реаниматолог» третье место занял Игорь Никулинский, врач Первой городской клинической больницы им. Е.Е. Волосевич.

В номинации «Лучший врач общей практики (семейный врач)» второе место – у Нины Сухих, врач общей практики Ильинской центральной районной больницы.

И наконец, в номинации «Лучший руководитель медицинской организации» первое место завоевала Лидия Ахмедова – главный врач Каргопольской центральной районной больницы.

На третий этап всероссийского конкурса врачей в 2017 году поступили 653 конкурсные работы по 29 номинациям из 62 субъектов Российской Федерации и семи федеральных органов исполнительной власти.

Министерство здравоохранения Архангельской области