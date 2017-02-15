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Память воинов-«афганцев» почтили в Архангельске

15 февраля 15:45 Архангельск
После возложения цветов в небо запустили 88 белых шаров – по числу северян, отдавших свои жизни во время той войны
После возложения цветов в небо запустили 88 белых шаров – по числу северян, отдавших свои жизни во время той войны

15 февраля исполнилось 28 лет со дня вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан.

В этот день на мемориале «Площадь Памяти» на Вологодском кладбище состоялся митинг, посвящённый Дню Памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Вспомнить и почтить память не вернувшихся с войны боевых товарищей собрались ветераны, родственники, представители общественных организаций, молодёжь.

Участников митинга поприветствовал заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Олег Русинов:

«Афганская война унесла жизни многих молодых ребят. Это стало тяжелой утратой для близких и для всего народа. Главное сегодня – сохранять память о тех, кто ушёл: они ушли навсегда. Сейчас в наших силах сделать так, чтобы каждое новое поколение знало о них. Память у нас должна быть одна на всех. Её цена очень высока – это жизни молодых ребят».

Председатель архангельской региональной общественной благотворительной организации «Долг» Александр Лелетко сказал:

«Мы собрались сегодня здесь, чтобы почтить память наших товарищей-афганцев, вспомнить боевых друзей, вспомнить наш Афган. Мы с честью выполнили наш интернациональный долг, за который некоторые заплатили жизнью, и мы должны помнить об этом всегда».

Память тех, кто погиб в Афганистане, почтили минутой молчания. После возложения цветов в небо запустили 88 белых шаров – по числу северян, отдавших свои жизни во время той войны.

Памятные мероприятия, приуроченные к 28-ой годовщине со дня вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан, продолжаются.

В фойе регионального центра патриотического воспитания размещена передвижная фотовыставка «Долг», на которой представлены фотографии из личных архивов ветеранов боевых действий.

17 февраля в 16:00 в центре «Патриот» состоится концерт «Дань памяти», в котором примут участие творческая молодёжь и художественные коллективы Архангельска.

Вход свободный. Приглашается пресса.

ГАУ Архангельской области «Патриот»

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