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Станислав Кузнецов завоевал восемь золотых медалей на Кубке России по стрельбе из арбалета

19 сентября 15:45 Спорт

В Ставрополе завершился третий заключительный этап Кубка России по стрельбе из арбалета. 

Архангельскую область на этих соревнованиях представлял спортсмен регионального центра спортивной подготовки «Поморье», мастер спорта международного класса Станислав Кузнецов. 

Наш спортсмен блестяще выступил и завоевал сразу восемь золотых медалей. Первое место Станислав занял в упражнениях «40 выстрелов стоя на дистанции 10 метров», «30 выстрелов стоя на дистанции 30 метров», «30 выстрелов с колена на дистанции 30 метров» и «комбинация 60 выстрелов стоя и с колена». 

Еще четыре золотые медали в этих же упражнениях наш стрелок занял в финале Кубка России, где были учтены лучшие результаты двух предыдущих этапов состязаний. 

По итогам соревнований Архангельская область заняла второе командное место на третьем этапе Кубка России и третье место в финале.

Агентство по спорту Архангельской области

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