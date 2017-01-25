От Урдомы до Уймы: Алексей Алсуфьев провел личный приём граждан

Восстановление теплоснабжения жилого дома в посёлке Урдома, нормализация движения пригородных автобусных маршрутов – с такими вопросами обратились жители области к председателю правительства Архангельской области Алексею Алсуфьеву в ходе личного приема. По итогам приема принят ряд конкретных решений.

По поручению Алексея Алсуфьева в ближайшие дни в посёлок Урдома Ленского района будут направлены специалисты государственной жилищной инспекции и представители Фонда капитального ремонта для проверки качества работ по капремонту многоквартирного дома и выяснения причин отсутствия в нём теплоснабжения.

Как рассказал житель Урдомы Александр Барышев, работы по капитальному ремонту его дома начались в августе 2016 года. В декабре работы были завершены, однако ресурсоснабжающая организация тепло отключила, посчитав, что система отопления в доме смонтирована неверно.

Вместе с тем, как сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта Александр Бараев, каких-либо нововведений в ходе ремонта в систему теплоснабжения жилого дома не вносилось. Качество работ было подтверждено и представительной комиссией, которая подписала акт приемки жилого дома.

— Ресурсоснабжающая организация должна исполнять свои функции, чтобы у людей была возможность вернуться в свои квартиры после капитального ремонта, – подчеркнул Алексей Алсуфьев. – Я рассчитываю, что в ближайшие 7-10 дней жилой дом будет подключен к отоплению.

Кроме того, председатель правительства поручил министерству ТЭК и ЖКХ подготовить обращение в прокуратуру для проверки законности действий ресурсоснабжающей организации.

Автобусный график восстановим



Вопрос жительницы Уймы Виктории Милениной касался качества предоставления услуг по перевозке пассажиров на автобусном маршруте №104: из-за малого количества машин интервал движения существенно увеличился по сравнению с утвержденным расписанием.

Как выяснилось, у перевозчика, прежде обслуживающего маршрут №104, лизинговая компания изъяла автобусы в связи с задолженностью по платежам. В настоящее время министерство транспорта Архангельской области завершает процесс поиска нового перевозчика для данного маршрута.

— Уверен, что уже в ближайшие дни график движения будет полностью восстановлен, – отметил Алексей Алсуфьев. – Мы знаем, насколько важен этот маршрут для жителей Архангельска и Приморского района. Поэтому качество обслуживания пассажиров будем держать на контроле.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области