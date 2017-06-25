Архангельск празднует «Сабантуй»

25 июня жители Архангельска и гости города отметили сразу два праздника – День города и Сабантуй.

В этом году главное действо татаро-башкирского национального праздника состоялось на площади перед театром драмы им. М.В. Ломоносова.

В Архангельске этот праздник по традиции отмечают с размахомСтарт празднованию Сабантуя дал губернатор Архангельской области Игорь Орлов:

«Уважаемые друзья! Тот уровень взаимопомощи, дружбы, братства, который аккумулирует поморская земля – это наследие, которое дошло от наших предков, и которое мы сохраняем и приумножаем. На нашей земле живут люди разных национальностей, вероисповедания, традиций, но мы их любим, ценим и уважаем наши отношения. Так было и так будет всегда! Желаю всем, чтобы мир, дружба и процветание всегда царили в нашей области!»

В этом году Сабантуй празднуется более чем в трёхстах городах и населённых пунктах России. В Архангельске этот праздник по традиции отмечают с размахом. Напомним, татарская национально-культурная автономия в Поморье была создана в 1999 году и сегодня является одной из самых многочисленных и активно действующих общественных организаций в регионе.

От имени президента Республики Татарстан Рустама Минниханова северян поздравила начальник управления культуры и развития языков народов Почётные гости праздника СабантуйРеспублики Татарстан аппарата кабинета министров Республики Татарстан Гульшат Нигматуллина:

«Я сердечно приветствую всех гостей на нашем Сабантуе, который стал поистине праздником межнациональной дружбы и единения народов России! Сегодня Сабантуй стал местом взаимодействия и взаимообогащения культур, где можно познакомиться с богатым духовно-культурным наследием татарского народа»

Открыл праздничный концерт председатель татарской национально-культурной автономии Архангельской области Рим Калимуллин. Его выступление продолжили лучшие танцевальные и песенные номера творческих коллективов Поморья.

В завершении праздника Сабантуй северян порадует своими песнями знаменитый татарский певец, заслуженный артист РСФСР Ренат Ибрагимов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области