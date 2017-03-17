Архангелогородцы и гости города смогут увидеть мамонтёнка Любу 1 апреля

Выставка «Находка на краю земли», центральным экспонатом которой станет настоящий мамонтёнок, разместится в музее художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова (ул. Поморская,3).

Детёныш доисторического животного сохранялся в вечной мерзлоте 42 тысячи лет и был найден в мае 2007 года оленеводом Юрием Худи в верхнем течении реки Юрибей на полуострове Ямал.

Выставка организована Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» совместно с «Музейно-выставочным комплексом имени И. С. Шемановского» (Салехард) в рамках Международного Арктического форума «Арктика – территория диалога» и при поддержке министерства культуры Архангельской области.

Выставка будет открыта для посетителей до 1 июля 2017 года, стоимость входного билета 250 рублей, для студентом, школьников, пенсионеров – 200 рублей.

Дополнительную информацию можно получить по телефону (8182) 20-56-47.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области