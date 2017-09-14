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По заявкам предпринимателей: в деловую программу Маргаритинки включён семинар по сертификации и лицензированию

14 сентября 10:00 Общество Бизнес

Семинар продолжит череду образовательных мероприятий, организованных министерством экономического развития Архангельской области в рамках деловой части традиционного торгово-экономического форума.

Отметим, что программа ярмарки была составлена с учётом «обратной связи», полученной в прошлом году от участников. Это позволило сформировать перечень мероприятий, максимально отвечающих реальным потребностям предпринимателей.

Так, в прошлом году в ходе дискуссий была выявлена необходимость проведения консультаций по вопросам сертификации, стандартизации и лицензирования продукции.

Данные сведения отразились не только на деловой программе ярмарки, но и были учтены при составлении плана работы регионального бизнес-инкубатора (подведомственного учреждения министерства экономического развития Архангельской области).

На протяжении года на базе АРБИ проводятся консультации и семинары, участникам которых помогают разобраться в вопросах патентно-лицензионного сопровождения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, рассказывают о формировании патентно-лицензионной политики, о патентовании и разработке лицензионных договоров.

— Подчеркну, что работа в этом направлении не ограничивается образовательной деятельностью. Так, за счёт привлечённых в этом году федеральных субсидий бизнес-инкубатором осуществляется оплата оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства услуг по декларированию и сертификации продукции, а также патентных исследований, – сообщил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков.

Глава ведомства также отметил, что проведение семинара в рамках Маргаритинской ярмарки с одной стороны, гарантирует возможность организации обучения предпринимателей из отдалённых районов области, с другой – позволяет провести некий контрольный срез, выявить, насколько эффективной была работа, проведённая в данном направлении за последний год.

Программа семинара разделена на две части: сертификация и лицензирование.

В первой речь пойдёт об основных требованиях санитарного законодательства и изменениях в сфере технического регулирования для организаций, осуществляющих производство пищевой продукции и оказывающих услуги общественного питания.

Вторая будет посвящена вопросам лицензирования предпринимательской деятельности. В частности, эксперты расскажут о видах коммерческой деятельности, подлежащих лицензированию, об основах нормативного регулирования, принципах его осуществления.

На вопросы участников обучающей встречи ответят ведущие региональные эксперты – сотрудники Роспотребнадзора, профильные специалисты Северного (Арктического) федерального университета, а также представители власти и бизнеса.

Семинар состоится 20 сентября в лофт-проекте «Слон».

Участие в мероприятии бесплатное. Регистрация доступна по ссылке.

По вопросам организации и проведения деловой программы обращайтесь по телефонам: (8182) 20-06-27, +7 952 252-84-35, e-mail: mr.msp29@yandex.ru.

Министерство экономического развития Архангельской области

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