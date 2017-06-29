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Работающие пенсионеры получили помощь от сенаторов

29 июня 16:30 Законотворчество

Проект федерального закона, в четыре раза сокращающий срок перерасчёта пенсий, приняли сегодня сенаторы на заседании Совета Федерации. Законопроект был подготовлен комитетом Совфеда по социальной политике.

Как сообщила первый заместитель председателя комитета, сенатор от Архангельской области Людмила Кононова, новый закон уменьшает период перерасчёта пенсий с четырёх месяцев до одного.

Это позволит избежать распространенной ситуации, когда, например, пенсионер увольняется с работы в первых числах февраля, данные поступают в Пенсионный фонд с 1 до 15 апреля, решение об индексации принимается в мае, а восстановление индексации происходит в июне. Таким образом, человек недополучает положенные деньги.

Подготовленный и принятый сенаторами закон устанавливает выплату пенсий в новых суммах с учетом индексации с месяца, следующего за месяцем увольнения.

Источник финансирования – денежные средства, предусмотренные на выплату трудовых пенсий, сообщила архангельский сенатор.

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