Игорь Гапанович сдал нормативы ГТО на золотой значок

В эти выходные в Архангельске на базе легкоатлетического манежа стадиона «Труд» регионального центра развития спорта «Водник» все желающие выполняли нормативы ГТО. Среди них – и прославленный спортсмен, многократный чемпион России и Мира по хоккею с мячом, заслуженный мастер спорта России Игорь Гапанович.

— Последний раз я сдавал нормативы ГТО еще в школе, а сейчас решил проверить состояние своего организма, свою физическую форму. Любопытно посмотреть и на молодых ребят, которые сегодня тоже здесь. Видно, что тяжеловато им даётся. Но ничего, желание выполнять есть, потренируются, на следующий год все получится, – рассказал знаменитый хоккеист.

В таблице нормативов ГТО есть обязательные и выборочные тесты. В этот раз участники проходили тестирование в «зальных» дисциплинах: подтягивании из виса на высокой и низкой перекладине, сгибании-разгибании рук в упоре лёжа на полу, поднимании туловища из положения лёжа на спине, прыжкам в длину с места, тесте на гибкость, рывке гири и стрельбе из пневматической винтовки.

— Мой дед и отец сдавали нормативы комплекса ГТО в советское время на золотой значок, и это послужило для меня примером. Сегодня мне посчастливилось познакомиться с Игорем Гапановичем. Я был удивлен, что он смог обогнать моих сверстников в выполнении некоторых тестов, – поделился 17-летний участник тестирования Владислав Мосолов.

И действительно, Игорь Гапанович, отметивший недавно полувековой юбилей, сдал все тесты на «отлично» и по праву заслужил восхищение молодёжи и золотой значок ГТО.

Напоминаем, что принять участие в тестировании может любой желающий. Для этого нужно обратиться в центр тестирования, предварительно зарегистрировавшись на сайте gto.ru. Перед прохождением тестов необходимо получить медицинский допуск.

Агентство по спорту Архангельской области