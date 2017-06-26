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Более 300 специалистов получили дипломы Архангельского медицинского колледжа

26 июня 13:15
Министр здравоохранения Антон Карпунов пожелал выпускникам пронести интерес к профессии через всю жизнь
Министр здравоохранения Антон Карпунов пожелал выпускникам пронести интерес к профессии через всю жизнь

В Архангельском медицинском колледже состоялось торжественное вручение дипломов и сертификатов выпускникам отделений «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», «Фармация».

В 2017 году более 300 специалистов получили среднее медицинское образование. Всех их ждут в медицинских организациях Архангельской области.

Министр здравоохранения Антон Карпунов пожелал выпускникам пронести интерес к профессии через всю жизнь и достичь больших профессиональных успехов.

По традиции выпускники прикрепили ленточку на «Дерево желаний» во дворе колледжа и выпустили в небо шары, как символ новой жизни.

Министерство здравоохранения Архангельской области

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