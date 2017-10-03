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«Лесной драйв» на три миллиарда: эксперты подсчитали экономический эффект «Лесоруба XXI века»

3 октября 11:00 Леспром

III Чемпионат России «Лесоруб XXI века» в 2017 году стал масштабной деловой площадкой для обсуждения контрактов на поставку лесной техники и оборудования. По подсчётам организаторов, общая сумма новых договоров может превысить три миллиарда рублей.

На мероприятие, которое состоялось в конце лета в Устьянском районе Архангельской области, собралось более 1500 человек из сферы лесного бизнеса.

III Чемпионат России «Лесоруб XXI века» стал по-настоящему международным по составу участников и гостей – Россия, США, Канада, Германия, Норвегия, Финляндия, Бельгия. Участниками деловой программы стали делегации из Архангельской, Вологодской, Московской, Ленинградской, Воронежской, Костромской, Нижегородской областей, Республик Коми, Карелии, Татарстана, Удмуртии, Хабаровского края и ряда друг регионов.

— Современный отечественный лесопромышленный комплекс – одна из самых инновационных отраслей экономики, модернизация которой идёт уверенными темпами. Объём инвестиций в ЛПК Архангельской области приблизился к сорока миллиардам рублей. За пять лет объём производства бумаги вырос почти на 90 процентов, производство пеллет увеличилось примерно в три с половиной раза. Экономические показатели «Лесоруба XXI века» – также яркое доказательство стремительного развития отрасли. За короткий срок пройден непростой путь от зрелищного состязания лучших профессионалов лесозаготовки до одной из самых востребованных в стране экспертных площадок, на которой демонстрируются принципиально новые возможности, – отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Подводя итоги, можно сказать, что организаторы нашли новый востребованный формат бизнес-общения, который дал отличный экономический эффект для лесной отрасли. Чемпионат России «Лесоруб XXI века» стал реальной площадкой для обсуждения масштабных инвестиций в лесозаготовку. К примеру, только ГК «УЛК», выступившая генеральным партнёром мероприятия, инвестирует ежегодно в новые технологии заготовки леса более одного миллиарда рублей.

Напомним, что Чемпионат России «Лесоруб XXI века» проводится в Архангельской области ежегодно с 2015 года. Организаторами чемпионата являются Минприроды РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, Минпромторг, правительство Архангельской области, ассоциация «Лесоруб XXI века».

В 2018 году IV Чемпионат России «Лесоруб XXI века» пройдёт в Архангельской области с 8 по 11 августа.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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