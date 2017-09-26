С 25 по 29 сентября в России проводится профилактическое мероприятие «Неделя безопасности». Оно направлено на формирование общественного правосознания и культуры в области дорожного движения, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечение безопасности несовершеннолетних на дорогах.

Мероприятие проводится Госавтоинспекцией во взаимодействии с Министерством образования и науки Российской Федерации.

Необходимость его проведения вызвана высоким уровнем детского дорожно-транспортного травматизма в нашей стране. Только за 8 месяцев текущего года зарегистрировано 12 818 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых 502 ребенка погибли и 13 840 получили травмы различной степени тяжести.

Непростая ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом и в Архангельской области. С января по август 2017 года на территории нашего региона зарегистрировано 125 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет. Это на 11,6 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. 2 ребёнка погибли, 142 получили травмы различной степени тяжести. Удельный вес таких ДТП составил 14,2 % от общего числа происшествий.

Рост количества ДТП с участием несовершеннолетних отмечен в 15-ти муниципальных образованиях Архангельской области: городах Северодвинске, Новодвинске, Котласе, Коряжме, Верхнетоемском, Лешуконском, Няндомском, Приморском, Онежском, Пинежском, Плесецком, Устьянском, Холмогорском, Ленском и Шенкурском районах.

Непосредственно из-за нарушений ПДД детьми произошло 35 ДТП. 64 ребёнка, пострадавших в результате ДТП, были пассажирами транспортных средств, 55 детей, один из которых погиб, – пешеходами, 14, в том числе 1 погибший, – велосипедистами и 11 – управляли мотоциклами, мопедами и приравненными к ним транспортными средствами.

Из 55 пострадавших в происшествиях детей-пешеходов 19 были травмированы при переходе проезжей части по пешеходному переходу.

В первую очередь уровень дорожной аварийности связан с ростом количества частного автотранспорта и с дисциплиной их водителей. Сегодня удельный вес ДТП по вине автовладельцев значительно превосходит долю участия в них водителей всех других категорий вместе взятых. Многие такие нарушители сами являются родителями, и значительный процент детей получают травмы и увечья в салонах семейных автомобилей.

В рамках «Недели безопасности» в нашем регионе сотрудниками правоохранительных органов во взаимодействии с педагогами будет проводиться профилактическая работа не только с детьми, но и с родителями.

Ежедневно во всех школах на последних уроках педагоги будут проводить «Минутки безопасности», в ходе которых напомнят детям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и использовании световозвращающих элементов, обращая внимание детей на погодные условия и особенности улично-дорожной сети по пути в школу и домой.

Организаторы мероприятия очень надеются на помощь родителей в проведении мероприятия, так как они должны играть решающую роль не только в силу своего родительского статуса, но и потому, что их собственное поведение, включая поведение в дорожном движении, является для детей примером для подражания.

Управление ГИБДД УМВД России по Архангельской области