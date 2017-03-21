Развитие порта Экономия: нужна накопительная площадка для большегрузов

Улучшение транспортной и складской логистики порта Экономия, в том числе – устройство площадок для стоянки большегрузных автомобилей, стало главной темой совещания, прошедшего под председательством министра транспорта Архангельской области.

В начале марта специалисты регионального минтранса провели осмотр терминала и прилегающей территории.

С учётом статуса порта как международного и являющегося одним из портов Северного морского пути, администрацией ОАО «Архангельский морской торговый порт» предложено инициировать вопрос о передаче в федеральную собственность участка автомобильной дороги от автомобильной дороги М8 «Холмогоры» (Талажское шоссе) через Северный округ Архангельска и Маймаксанское шоссе до Экономии.

Терминал ОАО «АМТП» способен обрабатывать до 100 единиц грузового автотранспорта в сутки. При этом основной проблемой, которая препятствует развитию автомобильных перевозок, является отсутствие соответствующей накопительной площадки для стоянки большегрузных автомобилей на территории Маймаксанского округа города Архангельска. Данный вопрос уже находится в стадии проработки с мэрией областного центра.

Председатель региональной федерации профсоюзов работников морского транспорта Александр Красноштан выступил с предложением о варианте обустройства площадки для стоянки большегрузных автомобилей на территории терминала Бакарица, находящейся в собственности ОАО «АМТП». При этом, в целях улучшения логистики терминала Экономия, предлагается введение электронной очереди на заезд большегрузных автомобилей.

Другой вариант устройства накопительной площадки, предложенный директором Архангельской области Архангельской региональной транспортной службы Сергеем Загвозкиным – район автодороги М8 в 18 километрах от Архангельска. На этой площадке также возможно размещение около 100 автомобилей. Данный вариант выглядит сегодня более предпочтительным и удобным.

— Проект соединения автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» с Маймаксанским шоссе реален при условии строительства нового капитального автомобильного моста через Кузнечевский рукав Северной Двины, – подчеркнул министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов.

Пресс-служба министерства транспорта Архангельской области