Набережная Седова в Соломбале: работа идёт по графику

Ход работ по реконструкции набережной Седова в Соломбальском округе Архангельска оценили участники выездного заседания комитета по промышленной политике, транспорту, связи и экологии областного Собрания депутатов, в работе которого принял участие министр строительства и архитектуры Архангельской области Михаил Яковлев.

Стоит напомнить, что реконструкция набережной в Соломбале ведётся в рамках госпрограммы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 – 2020 годы)».

Главная цель – укрепить размываемый паводками правый берег на участке от улицы Маяковского до улицы Кедрова. После собственно берегоукрепления будет фактически заново отстроена сама набережная: в двух уровнях, с красивыми и удобными спусками к воде, пешеходными и велодорожками, фонарями и скамейками.

Подрядчик набрал хорошие темпы работ. На сегодняшний день уже перечислены средства федерального и областного бюджетов в размере 100 млн руб. Забито 272,5 метров шпунтовой стенки, всего за 2017-й год запланировано выполнить около 300 метров. Производится вывозка мусора, обратная засыпка песчано-гравийной смесью, запланированы работы по устройству дренажной призмы и оголовка – всё, что предусмотрено проектом.

Министр строительства Михаил Яковлев, комментируя ход работ, отметил:

— Этот объект для нас крайне важен – мы понимаем все возможные последствия разрушения берега, вдоль которого стоят жилые дома. В 2017 году нам удалось привлечь 68 млн федерального софинансирования на данный проект, ещё около 32 млн выделил региональный бюджет, – отметил Михаил Яковлев, комментируя итоги заседания. – Генеральный подрядчиком, компания «Спецфундаментстрой», выполняет работы в соответствии с графиком.

Что касается продолжения работ, важно понимать, какое финансирование будет в следующем году. На сегодняшний день правительство области проводит совместную работу с федеральным агентством водных ресурсов.

Уже подписан проект соглашения, согласно которому на 2018-й год из федерального бюджета на данный объект планируется выделить около 100 млн рублей. Исходя из принципа софинансирования, из регионального бюджета необходимо будет ассигновать как минимум 11 млн рублей.

Депутат областного Собрания Эрнест Белокоровин считает, что финансирование на будущий год должно быть увеличено:

«Мы вместе с министром строительства регулярно контролируем, как идёт реконструкция. В принципе, сейчас основная задача – не снизить набранные темпы работ, а это напрямую зависит от финансирования. Нам предстоит предусмотреть необходимые средства в бюджете 2018 года, чтобы этот проект не превратился в долгострой. Нам сейчас важно на этапе обсуждения проекта областного бюджета на 2018 год убедить коллег-депутатов в необходимости увеличить финансирование этой стройки. Подрядчик готов вести работы и зимой, и в две смены, если потребуется. Так что дело – за стабильным финансированием проекта».

Следующее выездное заседание комитета намечено на конец октября – к этому времени «Спецфундаментстрой» планирует дойти шпунтовой стенкой от ул. Маяковского до ул. Челюскинцев.