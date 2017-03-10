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Реки Поморья – под контроль: в бой идёт ледовая разведка

10 марта 12:45 Ледоход и паводок Общество Безопасность

С 13 марта начнётся экспедиционное обследование ледовой обстановки на реках Архангельской области, по итогам которого будут приняты решения о проведении взрывных и ледокольных работ на конкретных участках.

Об этом сообщил руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты региона Александр Уваров на очередном заседании оперативной группы по координации действий и руководству работами в период ледохода и паводка весной 2017 года.

— Главная задача: минимизировать риски, провести ряд превентивных мероприятий, а также организовать обеспечение жителей территорий, которые окажутся в зоне угрозы, продовольствием и другими товарами и услугами первой необходимости, – отметил Александр Уваров.

Предварительные данные о развитии ситуации представил начальник Северного УГМС Сергей Пуканов:

«На всех реках Архангельской области наблюдается ледостав. На конец первой декады марта уровни воды ниже нормы на 30–70 см, толщина льда в среднем составляет 45–60 см. По структуре лед на 70–80 процентов кристаллический».

По словам Сергея Пуканова, в бассейнах большинства рек высота снежного покрова в лесу составляет 50–80 см, что близко к обычным значениям этого времени.

— В целом запасы снега на территории Архангельской области превышают норму и прошлогодние значения на 10–30 процентов, – сообщил начальник Северного УГМС. – Наибольшие показатели наблюдались в бассейнах рек Онега, Вага, Вычегда.

По информации директора ФГБУ «Двинарегионводхоз» Ольги Барановой, из федерального бюджета  на проведение ледокольных работ привлечено более 12 миллионов, ледорезных работ – свыше 3 миллионов.

Как отметил заместитель начальника областного Центра обеспечения мероприятий гражданский защиты Кирилл Кремлёв, по линии финансирования фонда региональной комиссии ЧС подготовлены ряд контрактов, в том числе – на использование вертолёта 2-го объединённого авиаотряда, на дежурство ледоколов на акватории порта Архангельск во время прохождения ледохода, а также на закупку и сопровождение взрывчатых веществ.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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