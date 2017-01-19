В Добролюбовке покажут фильм о судьбах детей узников ГУЛАГа

21 января в 18:00 в Архангельской областной научной библиотеке имени Н.А. Добролюбова состоится показ документального фильма «Дольше жизни» режиссёра Дарьи Виолиной.

Эта лента – обладатель Гран-при международного фестиваля «Сталкер».

В центре внимания режиссёра – судьбы потомков узниц Акмолинского лагеря жён изменников родины, более известного как АЛЖИР. Истории семей Майи Плисецкой, Чингиза Айтматова, Тамары Петкевич никого не оставят равнодушным.

После показа состоится творческая встреча с режиссером картины Дарьей Виолиной.

Посещение мероприятия бесплатное, но количество мест ограничено, поэтому нужно забронировать места на портале «Памяти связующая нить».

Министерство культуры Архангельской области