Финансы от «А до Я»: в САФУ открылся семинар «Азбука финансовой грамотности»

Установочный семинар «Азбука финансовой грамотности» проходит в рамках федеральной программы по апробации проектной деятельности и интерактивных форм обучения с 25 по 27 октября 2017 года.

Выступая на открытии семинара, заместитель министра финансов Архангельской области Татьяна Суровцева отметила, что от уровня финансовой грамотности населения зависит экономическая и социальная стабильность всей страны.

Напомним, что наша область – один из девяти пилотных регионов России, в которых реализуется федеральный проект повышения финансовой грамотности населения. За три года реализации программы состоялось более 3 000 мероприятий, в которых приняли участие 150 тысяч человек.

На этот раз своим опытом и методологическими разработками поделятся кандидат педагогических наук, руководитель методической службы «Национальный центр финансовой грамотности» Вячеслав Лозинг и директор компании «Кейс-игра», руководитель проекта АНО «Национальный центр финансовой грамотности» Денис Лозинг.

— Во время осуществления всероссийского проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности» накоплен колоссальный опыт. Мы будем рассказывать о том, как преподносить информацию о финансах для школьников 12–17 лет. Ключевые вещи – это интерактивные формы обучения, такие как финансовые и коммуникативные бои, и проектная деятельность, − рассказал Денис Лозинг.

Семинар пройдёт в течение трёх дней на базе САФУ и школы № 11.

В ходе мероприятия будут представлены учебно-методический комплект, образовательная программа и справочники для школьников, пройдёт демонстрационный этап чемпионата по финансовой грамотности.

Во время аналитической сессии участники обсудят, как будут работать клубы по финансовой грамотности на базах образовательных учреждений, а в ходе проектной деятельности разработают план проведения областного чемпионата по финансовой грамотности в 2017/2018 учебном году.

Кроме того, высшая школа экономики, управления и права САФУ апробирует представленную интерактивную методику на студентах I курса.

Пресс-центр программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области