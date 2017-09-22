Вельские предприниматели системно обращаются в прокуратуру

20 сентября бизнес-уполномоченный Иван Кулявцев и заместитель прокурора Архангельской области Сергей Акулич провели прием предпринимателей Вельского района.

В работе также приняли участие прокурор Вельского района Сергей Семенов и общественный представитель бизнес-уполномоченного в Вельском районе Валерий Привалов.

— Прокуратура – наш основной партнер в работе по защите прав предпринимателей. Работа на местах – это не только возможность помочь персонально. Это дополнительный инструмент в формировании среди предпринимательского сообщества понимания, что их права и законные интересы защищаются, – отметил важность проведения совместных приёмов Иван Кулявцев.

Он также подчеркнул, что взаимодействие с прокуратурой направлено на обеспечение гарантий государственной защиты прав и интересов субъектов предпринимательства.

Прокурор Вельского района Сергей Семенов подчеркнул, что местные предприниматели регулярно обращаются в органы прокуратуры за защитой своих прав и вопросы решаются в рабочем порядке:

«Предпринимательство в Вельском районе развивается достаточно активно, например, в сфере строительства. Обращения предпринимателей носят разнообразный характер, поэтому на системной основе решить их невозможно. В каждом случае мы подходим к решению индивидуально».

Напомним, что совместные приёмы прокуратуры и уполномоченного проводятся в муниципальных образованиях на регулярной основе.

— Вельский район – это активно развивающееся муниципальное образование с благоприятными климатическими условиями и инфраструктурой. Поддержка бизнеса здесь особенно нужна в сельском хозяйстве и лесной отрасли, – заявил заместитель прокурора Архангельской области Сергей Акулич. – Сегодня реальному бизнесу невозможно выжить без государственной поддержки, без участия в программах по предоставлению субсидий, программ обучения. Государство должно быть заинтересовано в развитии предпринимательства.

Следующий совместный приём предпринимателей состоится в Пинежском районе.

Пресс-служба уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей