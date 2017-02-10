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Министр Елена Молчанова посетила первый в Поморье частный пансионат для пожилых

10 февраля 13:00 Доступная среда

Первый частный пансионат для пожилых людей и инвалидов открылся в Архангельской области в конце прошлого года. Пока это единственное негосударственное учреждение, которое оказывает такие услуги в стационарной форме.

– Работа по привлечению в сферу предоставления социальных услуг негосударственных организаций началась сразу после принятия соответствующего федерального закона № 442-ФЗ, – отметила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова.

Сегодня в реестр поставщиков социальных услуг в Архангельской области, помимо государственных организаций социального обслуживания, включены также 11 негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги в различных формах социального обслуживания.Негосударственные поставщики социальных услуг ежеквартально получают компенсацию за фактически предоставленные социальные услуги. На эти цели в бюджете 2017 года предусмотрено порядка 15 миллионов рублей, подчеркнула глава ведомства.

В пансионате «Забота» сегодня получают услуги 65 человек. Часть из них раньше жили в государственных домах-интернатах. С открытием частного стационарного учреждения появилась возможность существенно улучшить условия проживания граждан, которые до сих пор получали эти услуги в зданиях, не приспособленных для маломобильных граждан.

  Я жила в Новодвинске, теперь тут, мне все очень нравится, – говорит клиент пансионата «Забота» Татьяна Алексеева. – Вот моя соседка, хорошая женщина. Мы с ней вместе рукоделием занимаемся – я коврики вяжу, она – шали. Если у кого-то нет родственников или какие-то с ними проблемы, я всем рекомендую дом-интернат. Персонал у нас очень хороший, артисты с концертами приезжают.

В будущем открытие аналогичного частного учреждения планируется в Коряжме. Инвесторы рассматривают и другие варианты, например, создание дополнительных коек в уже действующих государственных домах-интернатах.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

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