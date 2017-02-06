В Холмогорах завершено строительство по программе расселения «аварийки»

Трёхэтажный дом построен по каркасной технологии. Гарантия на него действует в течение пяти лет. Фото газеты «Холмогорская жизнь»

В Холмогорском районе введён новый благоустроенный дом на 49 квартир.

Сдача этого дома в эксплуатацию знаменует собой завершение в Холмогорах программы переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым на 2012 год.

Трёхэтажный дом построен по каркасной технологии. Гарантия на него действует в течение пяти лет.

Строители заверили: несколько слоёв утеплителя, а также надёжная система отопления позволят жильцам чувствовать себя комфортно даже в трескучие морозы. У дома высокий класс энергосбережения и эффективности. Современная система вентиляции позволяет ему «дышать». Установленные счётчики дадут возможность следить за расходами на содержание жилья.

На доме уже установлены телевизионные антенны, что позволит получать жильцам качественный цифровой телевизионный сигнал. Кроме того, есть возможность подключения интерактивного телевидения и интернета.

По материалам газеты «Холмогорская жизнь»