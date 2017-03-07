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Поморье и Китай совместно представят «Белкомур» на форуме «Арктика – территория диалога»

7 марта 14:50 Арктика – территория диалога Арктика Транспорт

В Москве состоялась деловая встреча губернатора Архангельской области Игоря Орлова с президентом китайской компании Poly International Holding Co., Ltd господином Ван Линем.

В ходе встречи стороны обсудили продвижение проектов строительства магистрали «Белкомур», глубоководного района порт Архангельск и другие направления сотрудничества.

Отдельной темой обсуждения стало участие китайских компаний в мероприятиях форума «Арктика – территория диалога», который пройдёт в Архангельске с 29 по 30 марта 2017 года.

Магистраль «Белкомур»На форуме стороны договорились представить вниманию его участников совместные презентации этих масштабных проектов.

Также в ходе проведённых переговоров состоялся обмен мнениями по важнейшим вопросам продвижения проектов строительства «Белкомура» и глубоководного порта.

Китайская сторона была проинформирована о результатах уточнённого расчета грузовой базы проектов железной дороги и порта, направлениях грузопотоков, работе с крупными компаниями, которые являются потенциальными грузоотправителями. Также были представлен ход разработки финансовой и организационно-правовой модели проектов.

По итогам переговоров руководство компании Poly International Holding Co., Ltd подтвердило высокую заинтересованность в успешной реализации обоих проектов в рамках государственно-частного партнёрства с органами власти Российской Федерации.

Особенно были отмечены «арктический» аспект и стратегическая важность проектов «Белкомура» и глубоководного порта для развития Северного морского пути и международных транспортных коридоров.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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