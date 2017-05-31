ЕГЭ-2017: наступило время массовых экзаменов

31 мая выпускники школ Архангельской области сдают ЕГЭ по математике базового уровня. Это один из самых массовых государственных экзаменов – в нашем регионе владение «царицой наук» демонстрируют более 5 200 человек.

Напомним, что в соответствии с концепцией развития математического образования в Российской Федерации ЕГЭ по математике в 2015 году был разделён на базовый и профильный уровни.

Математика является одним из двух обязательных экзаменов. Успешная сдача этого ЕГЭ либо в базовом, любо в профильном варианте – одно из условий получения аттестата об окончании школы.

Как правило, профильный ЕГЭ выбирают ребята, которые планируют поступать в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов.

Экзаменационная работа по математике базового уровня включает в себя 20 заданий, на её выполнение отводится 180 минут. Этот ЕГЭ оценивается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи экзамена достаточно набрать три балла.

— Базовый ЕГЭ по математике в Архангельской области сдают более 5 200 человек. В регионе открыто 84 пункта проведения экзаменов. Выпускные испытания проходят без технических сбоев, – рассказал заместитель министра образования и науки Архангельской области Юрий Гнедышев.

ЕГЭ по математике профильного уровня состоится 2 июня. Ещё один массовый экзамен – по русскому языку – выпускники будут сдавать 9 июня.

Министерство образования и науки Архангельской области