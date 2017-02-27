«Гимн лицедейству» представят архангельской публике в последний день зимы

Константин Райкин на встрече с журналистами

28 февраля в Архангельске художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин прочтёт стихи известных поэтов и представит пьесу Мольера с каскадом перевоплощений.

Накануне известный артист встретился с журналистами региона.

Он отметил, что в мире по статистике лишь 10 % населения ходят в театр. Многие никогда там не были.

— Сам факт посещения театра говорит о тонкости души, поэтому я имею дело с лучшей частью населения, — подчеркнул артист.

В ходе спектакля «Лекарь поневоле», поставленному по классической комедии Мольера, три актёра исполнят множество ролей.



«Лекарь поневоле» впервые появился на сцене «Сатирикона» в год 105-летия Аркадия Райкина. Выбранный формат совпал с излюбленным приёмом мэтра – мнгновенным перевоплощением. Получился, по словам Константина Райкина, настоящий «гимн лицедейству».

Министерство культуры Архангельской области