Олимпиада «Наследники Ломоносова»: стали известны имена участников III сезона

33 ученика десятых классов школ Архангельской области примут участие в съёмках III сезона региональной гуманитарной олимпиады «Наследники Ломоносова». По итогам отборочного тура конкурсная комиссия определила тех, кому предстоят интеллектуальные баталии в телевизионном формате.

Отборочный тур состоялся в середине января. В нём приняли участие представители большинства муниципальных образований Поморья.

Желающие стать «Наследниками Ломоносова» писали эссе, по результатам которого и был сформирован окончательный состав участников нового сезона.

Стоит напомнить, что идея проведения гуманитарной олимпиады принадлежит губернатору Архангельской области Игорю Орлову.

Победители получают право участия в известном проекте Первого канала «Умницы и умники», главный приз которого – возможность стать студентом МГИМО МИД России без экзаменов. Это уже удалось сделать участнику первого сезона «Наследников» Тимуру Меджидову из Холмогор.

— В новом сезоне примут участие 33 старшеклассника, но непосредственно в борьбу вступят 27 человек. Остальные станут запасными игроками. Впрочем, и у этих ребят есть шансы на продолжение борьбы. Съёмки нового сезона «Наследников Ломоносова» намечены на середину марта, – рассказал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

С результатами отборочного тура III сезона региональной гуманитарной олимпиады «Наследники Ломоносова» можно ознакомиться на сайте министерства образования и науки Архангельской области.

Министерство образования и науки Архангельской области