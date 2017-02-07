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Архангельск готовится принять гостей международного арктического форума

7 февраля 17:45 Арктика – территория диалога Арктика События

Вопросы подготовки к международному форуму «Арктика – территория диалога» обсудили на заседании регионального оргкомитета с участием губернатора Архангельской области Игоря Орлова и представителей оператора мероприятия – фонда «Росконгресс».

— В Архангельске пройдет масштабное событие мирового уровня с участием представителей органов власти, дипломатических и бизнес-кругов, научного сообщества. Наша задача как принимающей стороны – провести его достойно, принять гостей с северным гостеприимством, – заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Особое внимание на заседании оргкомитета уделили вопросам транспортного обслуживания и приёма гостей.

На период форума будет ограничено движение

Разработана и утверждена концепция транспортного обеспечения, начиная с приёма воздушных судов в аэропорту Архангельск и заканчивая доставкой гостей к площадкам форума, местам размещения и питания. Планируется привлечь более трёхсот автомобилей и автобусов.

Учитывая масштаб проведения мероприятия и высокий уровень гостей форума, в дни его проведения  будет изменена схема движения общественного транспорта в Архангельске. Игорь Орлов поручил проработать объездные маршруты и проинформировать об этом жителей города.  

Кроме того, с 27 по 31 марта 2017 года в Архангельске будет ограничено движение автотранспорта, перевозящего тяжеловесные, крупногабаритные и опасные грузы.  

От аэропорта до отеля

Работы по подготовке к форуму в настоящий момент ведутся и в аэропорту Архангельск, где будет закрыт контур строящегося здания между павильонами региональных и международных авиалиний, проведено благоустройство подъездных путей, включая привокзальную площадь.

В Северном (Арктическом) федеральном университете завершается возведение Центра коллективного пользования № 2 и выставочного павильона, которые расположены за главным корпусом университета.

Как сообщила ректор САФУ Елена Кудряшова, в новом общежитии, где разместится часть гостей, рабочие заканчивают чистовую отделку помещений, приобретена необходимая мебель и оборудование, решены вопросы с электроснабжением здания.

Для размещения гостей форума будут задействованы более трёх десятков гостиниц и хостелов Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Приморского района.

Здоровье и безопасность

Особое внимание будет уделено вопросам соблюдения санитарно-эпидемиологической безопасности, начиная с пунктов прибытия и заканчивая местами размещения участников.

Как рассказал руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Архангельской области Роман Бузинов, утверждён график проверки объектов, задействованных в организации форума, определены учреждения здравоохранения, готовые оказать необходимую помощь гостям.

Помогать организаторам будут более двухсот волонтёров, в основном студенты и сотрудники САФУ. Все они пройдут соответствующее обучение на базе университета.  

Напомним, международный форум «Арктика – территория диалога» пройдёт в Архангельске с 29 по 30 марта на площадках Северного (Арктического) федерального университета и театра драмы.

Масштабное событие проводится при непосредственной поддержке Правительства Российской Федерации  и призвано объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения приполярных территорий.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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