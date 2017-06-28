В Архангельске открылся чемпионат СЗФО по пожарно-прикладному спорту

В соревнованиях принимают участие около 250 спортсменов в возрасте от 13 лет и старше

В течение четырёх дней команды из 11 субъектов Северо-Западного федерального округа, а также из Ярославской и Тверской областей будут состязаться в преодолении стометровой полосы препятствий, подъёме по штурмовой лестнице, боевом развёртывании и эстафете.

Участников соревнований приветствовала заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева:

«От всей души приветствую участников соревнований в Архангельске! С каждым годом уровень профессиональной подготовки спортсменов становится все выше и выше. Надеюсь, что и в нынешнем году вы покажете отличные результаты».

В соревнованиях принимают участие около 250 спортсменов в возрасте от 13 лет и старше. По итогам соревнований будут определены победители в личном и в командном зачете.

Чемпионат по пожарно-прикладному спорту проводится в целях повышения уровня профессионального и спортивного мастерства сотрудников и работников пожарной охраны, популяризации здорового образа жизни.

В этом году соревнования проходят под знаком юбилея этого интересного и зрелищного вида спорта: первый раз пожарные нашей страны соревновались восемьдесят пять лет назад.

Победители личного зачета будут допущены для участия в финальных соревнованиях чемпионата и первенства России по пожарно-прикладному спорту МЧС России, которые пройдут в Подольске через месяц.

Агентство по спорту Архангельской области