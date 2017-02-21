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Школьники Поморья – под защитой ГЛОНАСС

21 февраля 9:30 Образование Информация и связь Транспорт

В Архангельской области продолжается подключение транспорта, осуществляющего перевозку детей, к региональной навигационно-информационной системе (РНИС). С начала 2017 года заключены договоры на оказание услуг связи по мониторингу трёх школьных автобусов, работающих на перевозке детей в Лепшинскую и Павловскую школы.

Оператором РНИС является подведомственное учреждение регионального министерства связи и информационных технологий – ГБУ Архангельской области «Архтелецентр».

Как отметил министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев, использование системы ГЛОНАСС является серьезным дисциплинирующим фактором для водителей, позволяет отслеживать в режиме реального времени местонахождение и скорость движения школьного автобуса, а значит – контролировать безопасность перевозки детей.

На сегодняшний день договоры заключены со 133 образовательными учреждениями из большинства районов области. Среди них обычные и коррекционные школы, детские дома, техникумы. К РНИС подключено 158 школьных автобусов и более 200 автобусов, осуществляющих перевозку организованных групп детей.

У ГЛОНАСС-мониторинга есть ещё одно преимущество: анализ эффективности при использовании автотранспорта, получение статистики пробега и маршрута.

Контроль за целевым использованием транспорта, оснащенного системой ГЛОНАСС, помогает отслеживать не только своевременность перевозки детей, но и соблюдение водителями скоростного режима, расход топлива, несанкционированные отклонения от маршрута и остановки.

Помимо этого, есть возможность просмотреть историю движения автобуса в заданный промежуток времени. Все навигационные данные хранятся в РНИС в течение года.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области

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