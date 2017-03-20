Кадастровые дела переводят в электронный вид

В филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному проводятся масштабные работы по перекомплектованию и переводу в электронный вид кадастровых дел.

В соответствии с графиком таких работ, утвержденных Росреестром, до конца 2018 года кадастровой палате необходимо перевести в электронную форму более 129 тысяч кадастровых дел.

Для выполнения поставленных задач в филиале создана рабочая группа, которой уже перекомплектовано более 54 тысяч кадастровых дел, что составляет 42 % от общего количества.

Проведение мероприятий по перекомплектованию и переводу документов в электронный вид направлено на повышение качества и доступности государственных услуг в сфере регистрации прав и государственного кадастрового учета.

Электронный архив позволит создать условия, обеспечивающие возможности подачи (рассмотрения) документов на предоставление услуг Росреестра, в том числе по экстерриториальному принципу.

За счет прекращения хранения отдельных видов документов на бумажных носителях значительно сократится перечень документов, хранимых в бумажном виде. Снижению прироста новых бумажных документов также способствует увеличение доли услуг Росреестра, предоставляемых в электронной форме.

Успешное завершение работ по перекомплектованию и переводу документов в электронный вид – это шаг к созданию и развитию единой системы «электронный архив», обеспечивающей возможность хранения и использования электронных документов, в том числе в качестве юридически значимых.

Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу