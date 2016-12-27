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Увидеть свою мечту: спортивный праздник для «особых» детей состоялся в Архангельске

27 декабря 12:00 Спорт

Организаторами мероприятия выступили социальный кластер Архангельской области и благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда», специалисты которого за 20 с лишним лет работы накопили огромный опыт в реабилитации и социализации детей с инвалидностью.

Накануне в Северном государственном медицинском университете состоялся семинар для специалистов, работающих с «особыми» детьми. География участников охватила практически всю область: Вельск, Онега, Мирный, Котлас, Коряжма, Новодвинск, Северодвинск, Архангельск. Слушателями стали как опытные, так и молодые специалисты, а также студенты СГМУ и САФУ.

— Наша цель – социальная интеграция детей с инвалидностью средствами адаптивной физической культуры, преемственность физкультурно-оздоровительных программ наших гостей и обмен опытом между участниками Фонд «Дом Роналда Макдоналда» работает уже 20 лет. За это время более ста тысяч детей в возрасте из Москвы и Московской области приняли участие в физкультурно-оздоровительных занятиях. 14 лет назад в эту программу включились Санкт-Петербург и Ленинградская область.семинара. Именно вы реализуете задачи социальной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья, – подчеркнула на открытии семинара руководитель социального кластера Архангельской области Юлия Ковалёва.

Как подчеркнула менеджер региональной физкультурно-оздоровительной программы благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда» Анастасия Шелякова, их программы способствуют физическому и интеллектуальному развитию детей с инвалидностью. Проекты фонда реализуются бесплатно, в них широко участвуют волонтёры.

От теории к практике

23 декабря на детском празднике в «Норд Арене» медицинские специалисты и волонтёры смогли воочию увидеть эффективность предложенных методик.

Около восьмидесяти детей из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Няндомы смогли поиграть в мини-гольф и мини-баскетбол, флорбол, лакросс и пробежали эстафету. В финале соревнований они получили награды и подарки от Деда Мороза.

В празднике приняли участие и члены паралимпийской сборной России: фехтовальщица Людмила Васильева и легкоатлетка Светлана Сергеева. 

— Такие мероприятия должны проходить как можно чаще. Спортивные праздники очень важны для ребят. Здесь они видят на примере спортсменов, что не нужно останавливаться на достигнутом и необходимо заниматься тем, что они любят делать. Именно для этого такие проекты и нужны: чтобы дети видели свои желания и мечты, – отметила Светлана Сергеева.

Людмила Васильева, которая впервые принимает участие в таком мероприятии, также отметила его значимость для детей:

«Им необходимо донести, что каждый из них, если захочет, может стать спортсменом или реализовать себя в другой сфере. Главное – понять, что для них тоже открыты все двери, нужно только приложить усилия и идти к намеченной цели».

По словам областных специалистов, принявших участие в организации праздника, показанные методики и игры, безусловно, будут внедряться в лечебных и реабилитационных учреждениях Поморья.

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»

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