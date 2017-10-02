Ход реализации соглашения о сотрудничестве и перспективы дальнейшего взаимодействия обсуждались в ходе рабочей встречи министра экономического развития Архангельской области Семена Вуйменкова с представителями АО «Альфа-банк».

Напомним, что соглашение о сотрудничестве между регионом и одним из крупнейших кредитных учреждений страны было подписано в апреле этого года.

— «Альфа-банк» активно включился в работу по повышению доступности банковских услуг и развитию современной финансовой инфраструктуры на территории региона, – отметил Семен Вуйменков. – Более того, уже сегодня мы можем говорить о предварительных итогах первого этапа работы.

По словам дивизионального директора филиала «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» Олега Прокаева, учреждение готово расширить сеть своих банкоматов. В настоящее время прорабатывается вопрос по установке устройств в целом ряде населенных пунктов Приморского района. В целом, с учётом банков-партнеров, кредитное учреждение в настоящий момент располагает третьей по количеству устройств банкоматной сетью в регионе.

Достаточно активно идёт и работа по повышению финансовой грамотности потребителей банковских услуг. Только за последние три месяца специалистами банка было проведено 15 семинаров.

Также в ходе встречи обсуждался вопрос участия банка в работе, направленной на создание в регионе благоприятных условий для развития предпринимательства.

— Сейчас прорабатывается возможность сотрудничества банка с гарантийным фондом Архангельской области. Речь идет о механизме, позволяющем предпринимателям получать в банке средства под поручительства фонда, – пояснил министр экономического развития Семён Вуйменков. – Данная система взаимодействия уже выстроена с рядом финансовых организаций. Стоит отметить, что она уже доказала свою эффективность – механизм позволяет сделать кредиты более доступными для бизнеса.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области