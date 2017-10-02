Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Архангельская область и Альфа-банк – сотрудничество продолжается

2 октября 9:30

Ход реализации соглашения о сотрудничестве и перспективы дальнейшего взаимодействия обсуждались в ходе рабочей встречи министра экономического развития Архангельской области Семена Вуйменкова с представителями АО «Альфа-банк».

Напомним, что соглашение о сотрудничестве между регионом и одним из крупнейших кредитных учреждений страны было подписано в апреле этого года.

— «Альфа-банк» активно включился в работу по повышению доступности банковских услуг и развитию современной финансовой инфраструктуры на территории региона, – отметил Семен Вуйменков. – Более того, уже сегодня мы можем говорить о предварительных итогах первого этапа работы.

По словам дивизионального директора филиала «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» Олега Прокаева, учреждение готово расширить сеть своих банкоматов. В настоящее время прорабатывается вопрос по установке устройств в целом ряде населенных пунктов Приморского района. В целом, с учётом банков-партнеров, кредитное учреждение в настоящий момент располагает третьей по количеству устройств банкоматной сетью в регионе.

Достаточно активно идёт и работа по повышению финансовой грамотности потребителей банковских услуг. Только за последние три месяца специалистами банка было проведено 15 семинаров.

Также в ходе встречи обсуждался вопрос участия банка в работе, направленной на создание в регионе благоприятных условий для развития предпринимательства.

— Сейчас прорабатывается возможность сотрудничества банка с гарантийным фондом Архангельской области. Речь идет о механизме, позволяющем предпринимателям получать в банке средства под поручительства фонда, – пояснил министр экономического развития Семён Вуйменков. – Данная система взаимодействия уже выстроена с рядом финансовых организаций. Стоит отметить, что она уже доказала свою эффективность – механизм позволяет сделать кредиты более доступными для бизнеса. 

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Экономика

2 октября

Архан­гель­ская область и Аль­фа-банк – сот­рудни­чес­тво про­дол­жа­ет­ся

1 октября

На Мар­гари­тин­ской ярмарке про­дали 420 тонн кар­тофе­ля и 30 тонн рыбы

29 сентября

В Став­ропо­ле инвесто­ры заин­тере­со­ва­лись органи­чес­кими удоб­рени­ями из Архан­гель­ской области

29 сентября

Вне­сены измене­ния в про­гнозный план при­ва­ти­за­ции госу­дарст­вен­ного имущества

29 сентября

Предп­ри­ни­ма­те­ли всех моно­горо­дов Поморья полу­чат субсидии

29 сентября

В Архан­гель­ске про­хо­дит II регио­наль­ная инвести­ци­он­ная энер­гети­чес­кая кон­фер­ен­ция

29 сентября

Предп­ри­ни­ма­те­лям Поморья рас­ска­зали о дета­лях учас­тия в госу­дарст­вен­ных закупках

29 сентября

В Архан­гель­ске пла­ниру­ют соз­дать иннова­ци­он­ную био­ла­бо­ра­то­рию

29 сентября

Ограни­че­ния на реали­за­цию алкого­ля: минаг­ропр­ом про­во­дит пуб­личные кон­суль­та­ции

29 сентября

Участ­ни­ков VIII рос­сийско-азер­байд­жан­ско­го фору­ма приг­ласи­ли в Архан­гельск

28 сентября

Стра­те­ги­чес­кое парт­нёр­ство «Севе­ро-Зап­ад»: пять лет рабо­ты в новом формате

27 сентября

Допол­нитель­ные дохо­ды областно­го бюд­жета нап­равле­ны на реше­ние социаль­ных задач

27 сентября

«Про­ек­тный завод»: феде­раль­ные экспе­рты помога­ют предп­ри­ни­ма­те­лям получить инвести­ции

26 сентября

От арен­ды 14 учас­тков земли в Архан­гель­ске в бюд­жет поступи­ло более мил­ли­она рублей

25 сентября

Дело­вая про­грамма Мар­гари­тин­ки: предп­ри­ни­ма­те­лям Поморья рас­ска­зали о фран­чайз­ин­ге

22 сентября

В поис­ках нес­тан­дар­тных решений

22 сентября

Предп­ри­ни­ма­те­лям Поморья рас­ска­зали о последн­их измене­ни­ях в закон о роз­нич­ной про­даже алкоголя

22 сентября

Архан­гель­ские экспо­ртёры обсуди­ли про­блемы внеш­не­эко­но­ми­чес­кой дея­тель­нос­ти

22 сентября

Ситу­ацию с регио­наль­ным пиво­варе­ни­ем обсуди­ли в рам­ках дело­вой про­граммы Мар­гари­тин­ки

["Nothing to render, template heads with {"section":"","tag":"","id":"c2se5gmd","filter":null,"keys":[],"limit":"9","css":{"fe-3col":true,"fe-block-primary":true,"fe-noaux":true,"fe-shim2":true,"fl":true},"pics":null,"headliner":null,"title":"Похожие новости","readmore":"Все новости сегодня...","reverse":"reverse"}",null]

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия